https://sputniknews.com.tr/20230503/rusyanin-baskenti-moskovada-iha-kullanmak-yasaklandi-1070561043.html

Rusya'nın başkenti Moskova'da İHA kullanmak yasaklandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da İHA kullanmak yasaklandı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bugünden itibaren başkent semalarında İHA kullanmanın yasaklandığını belirtti. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T15:55+0300

2023-05-03T15:55+0300

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Ukraynalı güçlerin dün gece iki İHA'yla Kremlin Sarayı'na saldırı girişiminde bulunmasının ardından Moskova Belediyesi, kentte İHA uçuşlarına kısıtlama getirdi.Moskova Belediye Başkanı Sobyanin'in duyurduğu karara göre devlet kurumlarından özel izin alınan durumlar haricinde başkentte İHA uçurulamayacak.Sobyanin, kararın kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını zorlaştırabilecek İHA'ların izinsiz kullanımını önlemek için alındığını belirtti. İzinsiz İHA kullanımının hukuk ihlali olduğu, idari ve cezai sorumluluk doğurduğu uyarısında bulundu.Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230503/ukrayna-insansiz-hava-araclari-ile-kremline-saldiri-girisimde-bulundu-1070554292.html

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