https://sputniknews.com.tr/20230503/tff-binasina-saldiri-davasinda-hapis-karari-1070546449.html
TFF binasına saldırı davasında hapis kararı
TFF binasına saldırı davasında hapis kararı
TFF'nin Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanıklardan Cüneyd Uslu'ya 2 farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T12:58+0300
2023-05-03T12:58+0300
2023-05-03T13:01+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
silahlı saldırı
riva
hapis cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada karar çıktı.Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Cüneyd Uslu'ya 2 farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun da beraatına karar verildi.Ne olmuştu?TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Yönetim Kurulu'nun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunulmuştu.Binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği öğrenilen saldırı sırasında Yönetim Kurulunun toplantı halinde olduğu ve toplantı odasının bulunduğu kata mermi isabet ettiği aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/tff-binasina-ates-eden-saniklarin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1064215767.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), silahlı saldırı, riva, hapis cezası
türkiye futbol federasyonu (tff), silahlı saldırı, riva, hapis cezası
TFF binasına saldırı davasında hapis kararı
12:58 03.05.2023 (güncellendi: 13:01 03.05.2023) Abone ol
TFF'nin Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanıklardan Cüneyd Uslu'ya 2 farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, Oğuzhan Güneysu'nun ise beraatına karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada karar çıktı.
Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Cüneyd Uslu'ya 2 farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun da beraatına karar verildi.
Ne olmuştu?
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Yönetim Kurulu'nun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunulmuştu.
Binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği öğrenilen saldırı sırasında Yönetim Kurulunun toplantı halinde olduğu ve toplantı odasının bulunduğu kata mermi isabet ettiği aktarılmıştı.