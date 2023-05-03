https://sputniknews.com.tr/20230503/tff-binasina-saldiri-davasinda-hapis-karari-1070546449.html

TFF binasına saldırı davasında hapis kararı

TFF binasına saldırı davasında hapis kararı

TFF'nin Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada sanıklardan Cüneyd Uslu'ya 2 farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T12:58+0300

2023-05-03T12:58+0300

2023-05-03T13:01+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

silahlı saldırı

riva

hapis cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına geçen yıl düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada karar çıktı.Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Cüneyd Uslu'ya 2 farklı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Oğuzhan Güneysu'nun da beraatına karar verildi.Ne olmuştu?TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Yönetim Kurulu'nun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunulmuştu.Binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği öğrenilen saldırı sırasında Yönetim Kurulunun toplantı halinde olduğu ve toplantı odasının bulunduğu kata mermi isabet ettiği aktarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221205/tff-binasina-ates-eden-saniklarin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1064215767.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), silahlı saldırı, riva, hapis cezası