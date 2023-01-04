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TFF binasına silahlı saldırı davası kapsamında keşif yapıldı
TFF binasına silahlı saldırı davası kapsamında keşif yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına 4 ay önce düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T23:30+0300
2023-01-04T23:32+0300
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Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında alınan keşif kararı üzerine polis eşliğinde bölgeye gelen heyet, tabancanın ateşlendiği belirtilen sazlık alanda yaklaşık 40 dakika inceleme yaptı.Saldırının detaylarını ele alan heyet, daha sonra TTF merkez binasında çalışmasını sürdürdü.Olayın geçmişiTFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 sanık hakkında dava açılmıştı.Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Aralık 2022'de yapılan duruşmada mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti.Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun, 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 171 yıldan 285 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/tff-binasina-ates-eden-saniklarin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1064215767.html
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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), riva
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), riva

TFF binasına silahlı saldırı davası kapsamında keşif yapıldı

23:30 04.01.2023 (güncellendi: 23:32 04.01.2023)
© İHA / METİN BAŞAR - ÖMER KARAOĞLUTürkiye Futbol Federasyonu’nun Beykoz Riva’da bulunan tesislerinde yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beykoz Riva’da bulunan tesislerinde yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© İHA / METİN BAŞAR - ÖMER KARAOĞLU
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına 4 ay önce düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı.
Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında alınan keşif kararı üzerine polis eşliğinde bölgeye gelen heyet, tabancanın ateşlendiği belirtilen sazlık alanda yaklaşık 40 dakika inceleme yaptı.
Saldırının detaylarını ele alan heyet, daha sonra TTF merkez binasında çalışmasını sürdürdü.

Olayın geçmişi

TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 sanık hakkında dava açılmıştı.
Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Aralık 2022'de yapılan duruşmada mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti.
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun, 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 171 yıldan 285 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Hamit Altıntop - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
SPOR
TFF binasına ateş eden sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi
5 Aralık 2022, 19:27
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