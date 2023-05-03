https://sputniknews.com.tr/20230503/motorine-indirim-bekleniyor-1070528178.html

Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

Bugün gelen 59 kuruşluk indirimin ardından 4 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 30 kuruş indirim bekliyor. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T09:22+0300

2023-05-03T09:22+0300

2023-05-03T09:22+0300

ekonomi

motorin

benzin

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benzin fiyatları

brent petrolün varil fiyatı

brent petrol

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Motorine bugün 59 kuruş indirim geldi.4 Mayıs Perşembe gününden (yarın) itibaren de motorine yeni bir indirim daha bekleniyor.Motorinin fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim gelmesi beklenirken, gelecek indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18 lira 40 kuruş, Ankara'da 18 lira 76 kuruş ve İzmir'de ise 18 lira 83 kuruştan satılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230428/benzine-indirim-geliyor-1070305628.html

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