https://sputniknews.com.tr/20230503/motorine-indirim-bekleniyor-1070528178.html
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
Bugün gelen 59 kuruşluk indirimin ardından 4 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 30 kuruş indirim bekliyor. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T09:22+0300
2023-05-03T09:22+0300
2023-05-03T09:22+0300
ekonomi
motorin
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
brent petrolün varil fiyatı
brent petrol
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Motorine bugün 59 kuruş indirim geldi.4 Mayıs Perşembe gününden (yarın) itibaren de motorine yeni bir indirim daha bekleniyor.Motorinin fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim gelmesi beklenirken, gelecek indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18 lira 40 kuruş, Ankara'da 18 lira 76 kuruş ve İzmir'de ise 18 lira 83 kuruştan satılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230428/benzine-indirim-geliyor-1070305628.html
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motorin, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, brent petrolün varil fiyatı, brent petrol
motorin, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, brent petrolün varil fiyatı, brent petrol
Motorine indirim bekleniyor
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Bugün gelen 59 kuruşluk indirimin ardından 4 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 30 kuruş indirim bekliyor.
Motorine bugün 59 kuruş indirim geldi.
4 Mayıs Perşembe gününden (yarın) itibaren de motorine yeni bir indirim daha bekleniyor.
Motorinin fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim gelmesi beklenirken, gelecek indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 18 lira 40 kuruş, Ankara'da 18 lira 76 kuruş ve İzmir'de ise 18 lira 83 kuruştan satılacak.