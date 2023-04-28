https://sputniknews.com.tr/20230428/benzine-indirim-geliyor-1070305628.html
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T10:42+0300
2023-04-28T10:42+0300
2023-04-28T10:42+0300
ekonomi
ekonomi
benzin
indirim
türkiye
motorin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053098287_58:0:769:400_1920x0_80_0_0_b2631746544094a51a2160e180009c7c.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,71 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,25 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070303086.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053098287_147:0:680:400_1920x0_80_0_0_ae7eee5481f505d2303bc9ad3f67b3cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekonomi, benzin, indirim, türkiye, motorin
ekonomi, benzin, indirim, türkiye, motorin
Benzine indirim geliyor
Abone ol
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,71 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,25 liradan satılıyor.