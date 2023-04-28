https://sputniknews.com.tr/20230428/benzine-indirim-geliyor-1070305628.html

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T10:42+0300

2023-04-28T10:42+0300

2023-04-28T10:42+0300

ekonomi

ekonomi

benzin

indirim

türkiye

motorin

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,71 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,25 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230428/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070303086.html

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ekonomi, benzin, indirim, türkiye, motorin