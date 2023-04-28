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https://sputniknews.com.tr/20230428/benzine-indirim-geliyor-1070305628.html
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ekonomi
benzin
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,71 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,25 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070303086.html
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ekonomi, benzin, indirim, türkiye, motorin
ekonomi, benzin, indirim, türkiye, motorin

Benzine indirim geliyor

10:42 28.04.2023
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© REUTERS
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 90 kuruşluk indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,71 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,25 liradan satılıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
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