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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4520 liradan, euro 21,4170 liradan güne başladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,4500 liradan alınan dolar 19,4520 liradan satılıyor. 21,4150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4170 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,4370 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4060 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 241 lira, çeyrek altın 2 bin 9 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 17 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.032 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.80 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.80 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.499 dolar seviyesinde.
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:20 28.04.2023
© AFP 2023Dolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4520 liradan, euro 21,4170 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,4500 liradan alınan dolar 19,4520 liradan satılıyor. 21,4150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4170 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,4370 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4060 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 241 lira, çeyrek altın 2 bin 9 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 17 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.032 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 78.80 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.80 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 29.499 dolar seviyesinde.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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