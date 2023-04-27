https://sputniknews.com.tr/20230427/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070249133.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4260 liradan, euro 21,4840 liradan güne başladı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T09:13+0300

2023-04-27T09:13+0300

2023-04-27T09:13+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 19,4240 liradan alınan dolar 19,4260 liradan satılıyor. 21,4820 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4840 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,4270 lira, euronun satış fiyatı ise 21,5290 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 248 lira, çeyrek altın 2 bin 21 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 60 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.783 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.24dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.24 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.081 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230426/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-artis-suruyor-mu-1070197417.html

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