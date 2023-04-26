https://sputniknews.com.tr/20230426/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-artis-suruyor-mu-1070197417.html

Dolar ve altın fiyatlarında artış sürüyor mu?

Dolar ve altın fiyatlarında artış sürüyor mu?

İstanbul serbest piyasada dolar 19.4260 liradan, euro 21,3440 liradan güne başladı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T09:25+0300

2023-04-26T09:25+0300

2023-04-26T09:25+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 19,4240 liradan alınan dolar 19,4260 liradan satılıyor. 21,3420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3440 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,4280 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3740 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 246 lira, çeyrek altın 2 bin 19 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 54 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.891 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.24 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.24 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 28.395 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230425/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070144214.html

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