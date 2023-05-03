https://sputniknews.com.tr/20230503/mlkpye-yonelik-operasyon-3u-yesil-sol-parti-milletvekili-adayi-10-supheli-adliyede-1070532677.html
MLKP'ye yönelik operasyon: 3'ü Yeşil Sol Parti milletvekili adayı 10 şüpheli adliyede
MLKP'ye yönelik operasyon: 3'ü Yeşil Sol Parti milletvekili adayı 10 şüpheli adliyede
Eskişehir merkezli 8 ilde Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü Yeşil Sol Parti milletvekili adayı 10 şüpheli... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T11:07+0300
2023-05-03T11:07+0300
2023-05-03T11:33+0300
türkiye
türkiye
eskişehir
marksist leninist komünist parti (mlkp)
yeşil sol parti
gözaltı
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun, İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım'ın aralarında olduğu 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.Soruşturma kapsamında 6'sı kadın 10 zanlının savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.Polis ekiplerince 30 Nisan'da Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230427/yesil-sol-parti-adayi-ayten-donmezin-pkk-kamplarindaki-yeni-fotograflari-ortaya-cikti-1070251669.html
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türkiye, eskişehir, marksist leninist komünist parti (mlkp), yeşil sol parti, gözaltı
türkiye, eskişehir, marksist leninist komünist parti (mlkp), yeşil sol parti, gözaltı
MLKP'ye yönelik operasyon: 3'ü Yeşil Sol Parti milletvekili adayı 10 şüpheli adliyede
11:07 03.05.2023 (güncellendi: 11:33 03.05.2023) Abone ol
Eskişehir merkezli 8 ilde Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü Yeşil Sol Parti milletvekili adayı 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun, İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım'ın aralarında olduğu 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Soruşturma kapsamında 6'sı kadın 10 zanlının savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerince 30 Nisan'da Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.