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https://sputniknews.com.tr/20230427/yesil-sol-parti-adayi-ayten-donmezin-pkk-kamplarindaki-yeni-fotograflari-ortaya-cikti-1070251669.html
Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez’in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez’in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T10:35+0300
2023-04-27T10:35+0300
türkiye
yeşil sol parti
pkk
türkiye
milletvekili adayı
kocaeli
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Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından İhlas Haber Ajansı'nın elde ettiği bilgilere göre, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Bugün ise Dönmez’e ait olduğu ileri sürülen yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dönmez, Irak’ın kuzeyinde ve Suriye kırsalındaki PKK kamplarında çekildiği tespit edilen fotoğraflarda, diğer PKK mensupları ile birlikte görülüyor. Dün ortaya çıkan fotoğraf kareleri gündemdeki sıcaklığını korurken, Dönmez’e ait olduğu iddia edilen fotoğraflara yenileri eklendi. Yeni görüntülerde Ayten Dönmez, Kandil, Hakurk ve Avaşin gibi PKK'nın eğitim kamplarında çekildiği sanılan fotoğraf karelerinde, diğer PKK'lılar ile sarmaş dolaş görünüyor.Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez’in kırsaldaki PKK'lılar ile beraber görüldüğü ilk fotoğraf kareleri dün ortaya çıkmıştı. Vekil adayına ait olduğu saptanan o fotoğrafların, yılı belirtilmeyen tarihlerde kuzey Irak kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lıların üzerinden çıktığı öğrenildi.Fotoğraflardaki diğer örgüt mensuplarına dair incelemeler sürüyorFotoğraflarda, Dönmez’in PKK kampı olarak değerlendirilen bölgelerde diğer örgüt mensupları ile samimi görüntüleri yer alıyor. Yeni fotoğraflarda, bazıları etkisiz hale getirilen PKK'lılar ile Dönmez eğitim sonrasında yan yana yer alıyor. Fotoğrafların, PKK'nın kırsaldaki silahlı eğitim alamı, sığınak ve mağara çıkışlarında çekildiği tespit edildi.Dönmez’in yanında bulunan görüntülerdeki diğer PKK'lılara dair incelemeler ise güvenlik ve istihbarat birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.
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yeşil sol parti, pkk, türkiye, milletvekili adayı, kocaeli
yeşil sol parti, pkk, türkiye, milletvekili adayı, kocaeli

Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez’in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

10:35 27.04.2023
© İHA / SADIK KAHRAMANDün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul’da yakalanan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen örgüt kamplarındaki yeni görüntülere ulaşıldı.
Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul’da yakalanan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen örgüt kamplarındaki yeni görüntülere ulaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında İstanbul’da yakalanan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen örgüt kamplarındaki yeni görüntülere ulaşıldı.
Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından İhlas Haber Ajansı'nın elde ettiği bilgilere göre, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Bugün ise Dönmez’e ait olduğu ileri sürülen yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
Dönmez, Irak’ın kuzeyinde ve Suriye kırsalındaki PKK kamplarında çekildiği tespit edilen fotoğraflarda, diğer PKK mensupları ile birlikte görülüyor. Dün ortaya çıkan fotoğraf kareleri gündemdeki sıcaklığını korurken, Dönmez’e ait olduğu iddia edilen fotoğraflara yenileri eklendi.
Yeni görüntülerde Ayten Dönmez, Kandil, Hakurk ve Avaşin gibi PKK'nın eğitim kamplarında çekildiği sanılan fotoğraf karelerinde, diğer PKK'lılar ile sarmaş dolaş görünüyor.
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez’in kırsaldaki PKK'lılar ile beraber görüldüğü ilk fotoğraf kareleri dün ortaya çıkmıştı. Vekil adayına ait olduğu saptanan o fotoğrafların, yılı belirtilmeyen tarihlerde kuzey Irak kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lıların üzerinden çıktığı öğrenildi.

Fotoğraflardaki diğer örgüt mensuplarına dair incelemeler sürüyor

Fotoğraflarda, Dönmez’in PKK kampı olarak değerlendirilen bölgelerde diğer örgüt mensupları ile samimi görüntüleri yer alıyor. Yeni fotoğraflarda, bazıları etkisiz hale getirilen PKK'lılar ile Dönmez eğitim sonrasında yan yana yer alıyor.
Fotoğrafların, PKK'nın kırsaldaki silahlı eğitim alamı, sığınak ve mağara çıkışlarında çekildiği tespit edildi.
Dönmez’in yanında bulunan görüntülerdeki diğer PKK'lılara dair incelemeler ise güvenlik ve istihbarat birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Yeşiller ve Sol Gelecek partisi (Yeşil Sol Parti) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
TÜRKİYE
Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı
Dün, 22:41
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