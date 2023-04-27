https://sputniknews.com.tr/20230427/yesil-sol-parti-adayi-ayten-donmezin-pkk-kamplarindaki-yeni-fotograflari-ortaya-cikti-1070251669.html

Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez’in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez’in PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T10:35+0300

2023-04-27T10:35+0300

2023-04-27T10:35+0300

türkiye

yeşil sol parti

pkk

türkiye

milletvekili adayı

kocaeli

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Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından İhlas Haber Ajansı'nın elde ettiği bilgilere göre, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Bugün ise Dönmez’e ait olduğu ileri sürülen yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dönmez, Irak’ın kuzeyinde ve Suriye kırsalındaki PKK kamplarında çekildiği tespit edilen fotoğraflarda, diğer PKK mensupları ile birlikte görülüyor. Dün ortaya çıkan fotoğraf kareleri gündemdeki sıcaklığını korurken, Dönmez’e ait olduğu iddia edilen fotoğraflara yenileri eklendi. Yeni görüntülerde Ayten Dönmez, Kandil, Hakurk ve Avaşin gibi PKK'nın eğitim kamplarında çekildiği sanılan fotoğraf karelerinde, diğer PKK'lılar ile sarmaş dolaş görünüyor.Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez’in kırsaldaki PKK'lılar ile beraber görüldüğü ilk fotoğraf kareleri dün ortaya çıkmıştı. Vekil adayına ait olduğu saptanan o fotoğrafların, yılı belirtilmeyen tarihlerde kuzey Irak kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lıların üzerinden çıktığı öğrenildi.Fotoğraflardaki diğer örgüt mensuplarına dair incelemeler sürüyorFotoğraflarda, Dönmez’in PKK kampı olarak değerlendirilen bölgelerde diğer örgüt mensupları ile samimi görüntüleri yer alıyor. Yeni fotoğraflarda, bazıları etkisiz hale getirilen PKK'lılar ile Dönmez eğitim sonrasında yan yana yer alıyor. Fotoğrafların, PKK'nın kırsaldaki silahlı eğitim alamı, sığınak ve mağara çıkışlarında çekildiği tespit edildi.Dönmez’in yanında bulunan görüntülerdeki diğer PKK'lılara dair incelemeler ise güvenlik ve istihbarat birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230426/yesil-sol-parti-kocaeli-milletvekili-adayi-ayten-donmez-tutuklandi-1070238829.html

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