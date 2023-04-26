https://sputniknews.com.tr/20230426/yesil-sol-parti-kocaeli-milletvekili-adayi-ayten-donmez-tutuklandi-1070238829.html

Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı

Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı

PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez'in tutuklandığı bildirildi. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T22:41+0300

2023-04-26T22:41+0300

2023-04-26T22:41+0300

türkiye

yeşil sol parti

tutuklama

ayten dönmez

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Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tutuklandı.Ekiplerin, PKK/KCK ve PYD faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına aldığı Ayten Dönmez, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca ifadesi alınan Dönmez, evlendikten sonra Diyarbakır Bismil'e yerleştiğini, 5 yıl burada kalmasının ardından geçim sıkıntısından dolayı İstanbul'a geldiğini, o tarihten bu yana İstanbul'da ikamet ettiğini söyledi.Hakkında önceden PKK/KCK üyeliğiyle ilgili soruşturma yapıldığını, halihazırda İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde davasının sürdüğünü anlatan Dönmez, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmaktan İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan kardeşi Selami Kitir ile görüşmediğini, kendisinin nerede olduğunu, ne iş yaptığını bilmediğini öne sürdü.'Hayatımın hiçbir döneminde terör örgütüne katılmadım'Dönmez, örgütsel kamuflajlı fotoğrafa ilişkin ise, "Bana gösterdiğiniz fotoğraftaki kişi kesinlikle ben değilim. Ben olmadığım için de yanımdaki kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde terör örgütüne katılmadım. Terör örgütüyle alakam bulunmamaktadır. Gençlik yıllarımda çekilmiş olduğum ve sonraki dönemlerdeki fotoğraflarımı tarafınıza ibraz ediyorum. Bu fotoğraflara da bakıldığında bu kişinin ben olmadığım anlaşılacaktır. Silahlı terör örgütü üyesi kesinlikle değilim" diye ifade verdi.Kendisine 2019'da kan kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavisinin devam ettiğini öne süren Dönmez, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.Dönmez, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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