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Koşucuyu öldüren ayıya idam talebi: Hayvan hakları savunucuları harekete geçti, karar askıya alındı
Koşucuyu öldüren ayıya idam talebi: Hayvan hakları savunucuları harekete geçti, karar askıya alındı
İtalya'da yargı makamları, bir koşucuyu ormanda öldüren ayının idam edilmesini talep etti. Mahkeme, ayı hakkında ötanazi kararı verince hayvan hakları... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T11:02+0300
2023-05-03T11:02+0300
yaşam
italya
ayı
idam
katil
cinayet
mahkeme
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İtalya'da 26 yaşındaki koşucu Andrea Papi, Trentino-Alto Adige bölgesinde koşuya çıkmış ve ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Müfettişler, Papi'yi hangi ayının öldürdüğünü DNA testi yoluyla belirleyebildiklerini bildirmişti.Yargı makamları, koşucuyu öldüren ve daha önce iki kişiye saldırdığı da ortaya çıkan anne ayı hakkında ötanazi kararı verilmesini istedi.Hayvan hakları savunucuları talebe ve mahkemeye karşı harekete geçti ve İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini'ye başvurdu. Ayrıca, İtalya Çevre Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ve diğer birçok kuruluş da ayıyı yurtdışına çıkarma ve tüm masraflarını karşılama teklifinde bulundu.Çok geçmeden mahkeme, ayı hakkında verilen idam kararının askıya alındığını duyurdu. Mahkemenin bu kararı hayvan hakları dernekleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/belcikada-cinsel-istismara-ugrayan-89-yasindaki-kadinin-otanazi-talebi-onaylandi-1064332652.html
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italya, ayı, idam, katil, cinayet, mahkeme

Koşucuyu öldüren ayıya idam talebi: Hayvan hakları savunucuları harekete geçti, karar askıya alındı

11:02 03.05.2023
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İtalya'da yargı makamları, bir koşucuyu ormanda öldüren ayının idam edilmesini talep etti. Mahkeme, ayı hakkında ötanazi kararı verince hayvan hakları savunucuları harekete geçti ve karar askıya alındı.
İtalya'da 26 yaşındaki koşucu Andrea Papi, Trentino-Alto Adige bölgesinde koşuya çıkmış ve ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
Müfettişler, Papi'yi hangi ayının öldürdüğünü DNA testi yoluyla belirleyebildiklerini bildirmişti.
Yargı makamları, koşucuyu öldüren ve daha önce iki kişiye saldırdığı da ortaya çıkan anne ayı hakkında ötanazi kararı verilmesini istedi.
Hayvan hakları savunucuları talebe ve mahkemeye karşı harekete geçti ve İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini'ye başvurdu.
Ayrıca, İtalya Çevre Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ve diğer birçok kuruluş da ayıyı yurtdışına çıkarma ve tüm masraflarını karşılama teklifinde bulundu.
Çok geçmeden mahkeme, ayı hakkında verilen idam kararının askıya alındığını duyurdu.
Mahkemenin bu kararı hayvan hakları dernekleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
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