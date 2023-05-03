https://sputniknews.com.tr/20230503/kosucuyu-olduren-ayiya-idam-talebi-hayvan-haklari-savunuculari-harekete-gecti-karar-askiya-alindi--1070531543.html

Koşucuyu öldüren ayıya idam talebi: Hayvan hakları savunucuları harekete geçti, karar askıya alındı

Koşucuyu öldüren ayıya idam talebi: Hayvan hakları savunucuları harekete geçti, karar askıya alındı

İtalya'da yargı makamları, bir koşucuyu ormanda öldüren ayının idam edilmesini talep etti. Mahkeme, ayı hakkında ötanazi kararı verince hayvan hakları... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T11:02+0300

2023-05-03T11:02+0300

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yaşam

italya

ayı

idam

katil

cinayet

mahkeme

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İtalya'da 26 yaşındaki koşucu Andrea Papi, Trentino-Alto Adige bölgesinde koşuya çıkmış ve ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Müfettişler, Papi'yi hangi ayının öldürdüğünü DNA testi yoluyla belirleyebildiklerini bildirmişti.Yargı makamları, koşucuyu öldüren ve daha önce iki kişiye saldırdığı da ortaya çıkan anne ayı hakkında ötanazi kararı verilmesini istedi.Hayvan hakları savunucuları talebe ve mahkemeye karşı harekete geçti ve İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini'ye başvurdu. Ayrıca, İtalya Çevre Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ve diğer birçok kuruluş da ayıyı yurtdışına çıkarma ve tüm masraflarını karşılama teklifinde bulundu.Çok geçmeden mahkeme, ayı hakkında verilen idam kararının askıya alındığını duyurdu. Mahkemenin bu kararı hayvan hakları dernekleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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italya, ayı, idam, katil, cinayet, mahkeme