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https://sputniknews.com.tr/20221208/belcikada-cinsel-istismara-ugrayan-89-yasindaki-kadinin-otanazi-talebi-onaylandi-1064332652.html
Belçika'da bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki kadının ötanazi talebine onay
Belçika'da bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki kadının ötanazi talebine onay
Belçika'da kaldığı bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki kadının geçen ay talep ettiği ötanazi hakkı kabul edildi. Kadın, suçlunun yargılanarak hapse... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T12:38+0300
2022-12-08T12:43+0300
dünya
cinsel istismar
belçika
ötanazi
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Yaşadığı bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki Belçikalı kadın, ötanazi talep ederek fail cezalandırıldıktan sonra ölmek istediğini söyledi.Belçika'nın Anvers kenti yakınındaki Lint kasabasında bulunan bir bakımevinde kalan yaşlı kadın, temmuzda 36 yaşındaki bir kişinin tecavüzüne uğradı.Yerel basında çıkan haberlere göre bakımevine girmeden önce altı bira içmiş ve kokain aldığı belirtilen zanlı, olaydan hemen sonra yakalanarak tutuklandı ve hakkında açılan davanın ilk duruşması geçen ay Anvers'teki yapıldı.Yaşlı kadının avukatları, mahkemeden davanın hızlandırılmasını ve acilen sonuçlandırılmasını istedi.Yargı makamları, mağdur kadının davayı hızlandırma talebine olumlu yanıt verdi.Bugün ise zanlı 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kadının ötanazisi gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/yasamaya-maddi-gucu-yetmedigi-gerekcesiyle-otenaziye-basvuran-adam-icin-60-bin-dolar-bagis-toplandi-1064003917.html
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cinsel istismar, belçika, ötanazi
cinsel istismar, belçika, ötanazi

Belçika'da bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki kadının ötanazi talebine onay

12:38 08.12.2022 (güncellendi: 12:43 08.12.2022)
© AAYaşlı Kadın
Yaşlı Kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Belçika'da kaldığı bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki kadının geçen ay talep ettiği ötanazi hakkı kabul edildi. Kadın, suçlunun yargılanarak hapse girdiğini görene kadar hakkını kullanmayı erteledi.
Yaşadığı bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki Belçikalı kadın, ötanazi talep ederek fail cezalandırıldıktan sonra ölmek istediğini söyledi.
Belçika'nın Anvers kenti yakınındaki Lint kasabasında bulunan bir bakımevinde kalan yaşlı kadın, temmuzda 36 yaşındaki bir kişinin tecavüzüne uğradı.
Yerel basında çıkan haberlere göre bakımevine girmeden önce altı bira içmiş ve kokain aldığı belirtilen zanlı, olaydan hemen sonra yakalanarak tutuklandı ve hakkında açılan davanın ilk duruşması geçen ay Anvers'teki yapıldı.
Yaşlı kadının avukatları, mahkemeden davanın hızlandırılmasını ve acilen sonuçlandırılmasını istedi.
Yargı makamları, mağdur kadının davayı hızlandırma talebine olumlu yanıt verdi.
Bugün ise zanlı 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kadının ötanazisi gerçekleştirildi.
Ötenazi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
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