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https://sputniknews.com.tr/20221130/yasamaya-maddi-gucu-yetmedigi-gerekcesiyle-otenaziye-basvuran-adam-icin-60-bin-dolar-bagis-toplandi-1064003917.html
Yaşamaya maddi gücü yetmediği gerekçesiyle ötanaziye başvuran adam için 60 bin dolar bağış toplandı
Yaşamaya maddi gücü yetmediği gerekçesiyle ötanaziye başvuran adam için 60 bin dolar bağış toplandı
Kanada'da yaşayan 54 yaşındaki bir adam, hayatını sürdürmeye parasının yetmemesini gerekçe göstererek ötanazi başvurusu yaptı. Bunun üzerine başlatılan bağış... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T14:27+0300
2022-11-30T14:31+0300
yaşam
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Kanada'nın St Catharines şehrinde yaşayan 54 yaşındaki Amir Farsoud birkaç yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle dejeneratif disk bozukluğu, spinal stenoz, spondiloz ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Devletin sağladığı barınma imkanı ve çeşitli yardımlarla hayatını sürdürmeye çalışan Farsoud, tüm çabalarına rağmen hayatta kalmayı maddi olarak karşılayamadığı gerekçesiyle yaşamına ötanazi yoluyla son verme kararı aldı.Yerel basında ötanazi başvurusu yaptığına dair haberlerin yer almasının ardından Farsoud için bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 60 bin dolarlık yardım toplandı.Sürekli olarak acı içerisinde yaşamak zorunda kaldığını belirten adam, St Catharines Standard gazetesine verdiği demeçte "Kimi günler yatağımdan çıkmakta bile zorlanıyorum" dedi.Yaşadığı evin satılacağını öğrenmesinin ardından barınma imkanından da mahrum kalma korkusuna kapılan Farsoud, en nihayetinde ötanaziye başvurmak istediğini söyledi.Kararından döndü: Böyle iyiliklerin artık mümkün olabileceğine inanmıyordum"Ölüm beni korkutan bir şey ve ev sahibi kaldığım yerin satılacak olduğunu söyleyene kadar elimden geldiğince dayanmak istedim" diyen Farsoud, kendisi için toplanan bağışların ardından ötanaziden vazgeçti.GoFundMe üzerinden yapılan bağış kampanyasını başlatan Effie C isimli kadın, "Amacım onun önümüzdeki yedi yıl boyunca kirasını ve yemeklerini ödeyebilmesi için yeterli parayı toplamak. Böylece uygun fiyatlı konutlara başvuruda bulunup taşınabilmesi için ona umut verebiliriz" ifadelerini kullandı.Kampanyasına bin 200 kişiden destek alan Effie C, "İnsanlığın kazanmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.Ottawa City News'e konuşan adam, "Doğrusu Aralık ayına kadar ölmüş olacağımı düşünüyorum. Yani hayır, böyle bir şeyin olacağı aklıma bile gelmezdi. Küçük bir iyiliğin yapabileceklerini görmek inanılmaz. Gördüğüm nezaket, insanlık ve şefkatin mümkün olabileceğini düşünmezdim, böyle şeylerin artık olabileceğine inanmıyordum. Demek ki mümkünmüş" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220319/otenazi-ile-hayatina-son-vermek-istedigini-aciklayan-alain-delon-yaslanmak-berbat-1054867320.html
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Yaşamaya maddi gücü yetmediği gerekçesiyle ötanaziye başvuran adam için 60 bin dolar bağış toplandı

14:27 30.11.2022 (güncellendi: 14:31 30.11.2022)
© AFP 2022 / FEDERICO PARRAÖtenazi
Ötenazi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / FEDERICO PARRA
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Kanada'da yaşayan 54 yaşındaki bir adam, hayatını sürdürmeye parasının yetmemesini gerekçe göstererek ötanazi başvurusu yaptı. Bunun üzerine başlatılan bağış kampanyasıyla 60 bin dolar yardım toplandı.
Kanada'nın St Catharines şehrinde yaşayan 54 yaşındaki Amir Farsoud birkaç yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle dejeneratif disk bozukluğu, spinal stenoz, spondiloz ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklarla mücadele ediyor. Devletin sağladığı barınma imkanı ve çeşitli yardımlarla hayatını sürdürmeye çalışan Farsoud, tüm çabalarına rağmen hayatta kalmayı maddi olarak karşılayamadığı gerekçesiyle yaşamına ötanazi yoluyla son verme kararı aldı.
Yerel basında ötanazi başvurusu yaptığına dair haberlerin yer almasının ardından Farsoud için bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 60 bin dolarlık yardım toplandı.
Sürekli olarak acı içerisinde yaşamak zorunda kaldığını belirten adam, St Catharines Standard gazetesine verdiği demeçte "Kimi günler yatağımdan çıkmakta bile zorlanıyorum" dedi.
Yaşadığı evin satılacağını öğrenmesinin ardından barınma imkanından da mahrum kalma korkusuna kapılan Farsoud, en nihayetinde ötanaziye başvurmak istediğini söyledi.

Kararından döndü: Böyle iyiliklerin artık mümkün olabileceğine inanmıyordum

"Ölüm beni korkutan bir şey ve ev sahibi kaldığım yerin satılacak olduğunu söyleyene kadar elimden geldiğince dayanmak istedim" diyen Farsoud, kendisi için toplanan bağışların ardından ötanaziden vazgeçti.
GoFundMe üzerinden yapılan bağış kampanyasını başlatan Effie C isimli kadın, "Amacım onun önümüzdeki yedi yıl boyunca kirasını ve yemeklerini ödeyebilmesi için yeterli parayı toplamak. Böylece uygun fiyatlı konutlara başvuruda bulunup taşınabilmesi için ona umut verebiliriz" ifadelerini kullandı.
Kampanyasına bin 200 kişiden destek alan Effie C, "İnsanlığın kazanmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.
Ottawa City News'e konuşan adam, "Doğrusu Aralık ayına kadar ölmüş olacağımı düşünüyorum. Yani hayır, böyle bir şeyin olacağı aklıma bile gelmezdi. Küçük bir iyiliğin yapabileceklerini görmek inanılmaz. Gördüğüm nezaket, insanlık ve şefkatin mümkün olabileceğini düşünmezdim, böyle şeylerin artık olabileceğine inanmıyordum. Demek ki mümkünmüş" dedi.
Cannes'da Alain Delon'a karşı başlatılan kampanyada 18 bin imza toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
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Ötanazi ile hayatına son vermek istediğini açıklayan Alain Delon: Yaşlanmak berbat
19 Mart, 03:39
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