Gürcistan'dan Erzurum'a geldiler, duvarı delip kuyumcudan 23 kilogram altın çaldılar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi yapılaşmaya açılacak mı?
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230503/gurcistandan-erzuruma-geldiler-duvari-delip-kuyumcudan-23-kilogram-altin-caldilar-1070545864.html
Gürcistan'dan Erzurum'a geldiler, duvarı delip kuyumcudan 23 kilogram altın çaldılar
Gürcistan'dan Erzurum'a geldiler, duvarı delip kuyumcudan 23 kilogram altın çaldılar
Erzurum'da bir iş yerinin duvarını deldikten sonra yan taraftaki kuyumcuya girip alarm ve kameraları devre dışı bırakarak altın çalan Gürcistan uyruklu 2 zanlı... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T12:51+0300
2023-05-03T12:51+0300
türkiye
türkiye
gürcistan
erzurum
kuyumcu
altın
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070545534_0:35:564:352_1920x0_80_0_0_54a8e1eb1a9fb19a3a9f887c4b28664e.jpg
Olayın aydınlatılmasına, suçlu ya da suçluların tespitine yönelik yapılan titiz çalışmalar çerçevesinde; şüphelilerin hırsızlığın meydana geldiği iş yerine ait kamera sisteminin kayıt cihazını da çalmış olmalarından dolayı Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak güzergâh dâhilinde bulunan 28 ayrı lokasyonda yer alan toplamda 338 saat güvenlik kamera görüntülerini inceledi.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ile Trabzon ve Antalya İllerinde yapılan detaylı ve koordineli çalışmalar neticesinde; hırsızlık eyleminin Gürcistan vatandaşı 4 şahıs tarafından planlı olarak duvar delmek suretiyle gerçekleştirildiği, şüpheli şahıslardan Nikolozi G. ile Levani L. isimli şahısların hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri, hemen sonra altınlarla birlikte yaya olarak olay yerinden ayrıldıkları, Aleksi B. tarafından Trabzon ilinden kiralanan araca bindikleri ve Zaal M. tarafından Antalya ili Alanya ilçesinden kiralanan diğer araçla Aşkale ilçesinde buluştukları ve şahıslardan Levani L. ile Aleksi B.’nin Trabzon iline giderek kiralık aracı teslim ettikleri akabinde Sarp Sınır Kapısı üzerinden 23 nisan 2023 tarihinde Gürcistan’a çıkış yaptıkları, diğer şüpheliler Zaal M. ile Nikolozi G.’nin diğer kiralık araçla Antalya ili Alanya ilçesine gittikleri tespit edildi.Olayı çok yönlü ele alarak çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kurulan özel ekiple Antalya ili Alanya ilçesine giderek suça karışan Zaal M. ve Nikolozi G. isimli şahısları, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan ortak operasyonla suç işlemek için kiralamış oldukları araç ile birlikte yakaladı. Şahısların muhtemel barınabileceği ve bulanabileceği yerlerle çalınan altınların teminine yönelik iki farklı adreste ve araçlarında aramalar yapılmasına rağmen çalınan altınlara rastlanılmadı.Olayın diğer şüphelileri tarafından çalınan emtiaların yurt dışına çıkarılmış olabileceği değerlendirilirken, şahısların yakalanmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.Olay günü kamera görüntülerinden tespit edilen şüphelilerin yüzlerini kamufle etmek için kullandıkları şapka ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin telefonunda yapılan ön incelemede müştekiye ait olduğu değerlendirilen altın bileklik fotoğrafları çıkması üzerine emniyete davet edilen müşteki fotoğraftaki altın bilekliğin kendisine ait çalınan takılardan olduğunu beyan etti.Yakalanan Zaal M. ve Nikolozi G. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230503/dolar-ve-altin-fiyatlari-gune-nasil-basladi-1070527498.html
türkiye
gürcistan
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070545534_22:0:491:352_1920x0_80_0_0_2c8f723e284a00b70a8ae0c00bca05ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, gürcistan, erzurum, kuyumcu, altın, hırsızlık
türkiye, gürcistan, erzurum, kuyumcu, altın, hırsızlık

Gürcistan'dan Erzurum'a geldiler, duvarı delip kuyumcudan 23 kilogram altın çaldılar

12:51 03.05.2023
© İHA / M. ERTUĞRUL POLAT - MEHMET EMİN KIZILCAErzurum'da duvarı delerek kuyumcudan 23 kilogram altın çalan Gürcistan uyruklu 4 şahıstan ikisi Antalya'da yakalandı.
Erzurum'da duvarı delerek kuyumcudan 23 kilogram altın çalan Gürcistan uyruklu 4 şahıstan ikisi Antalya'da yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© İHA / M. ERTUĞRUL POLAT - MEHMET EMİN KIZILCA
Abone olTelegram
Erzurum'da bir iş yerinin duvarını deldikten sonra yan taraftaki kuyumcuya girip alarm ve kameraları devre dışı bırakarak altın çalan Gürcistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
Olayın aydınlatılmasına, suçlu ya da suçluların tespitine yönelik yapılan titiz çalışmalar çerçevesinde; şüphelilerin hırsızlığın meydana geldiği iş yerine ait kamera sisteminin kayıt cihazını da çalmış olmalarından dolayı Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak güzergâh dâhilinde bulunan 28 ayrı lokasyonda yer alan toplamda 338 saat güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ile Trabzon ve Antalya İllerinde yapılan detaylı ve koordineli çalışmalar neticesinde; hırsızlık eyleminin Gürcistan vatandaşı 4 şahıs tarafından planlı olarak duvar delmek suretiyle gerçekleştirildiği, şüpheli şahıslardan Nikolozi G. ile Levani L. isimli şahısların hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri, hemen sonra altınlarla birlikte yaya olarak olay yerinden ayrıldıkları, Aleksi B. tarafından Trabzon ilinden kiralanan araca bindikleri ve Zaal M. tarafından Antalya ili Alanya ilçesinden kiralanan diğer araçla Aşkale ilçesinde buluştukları ve şahıslardan Levani L. ile Aleksi B.’nin Trabzon iline giderek kiralık aracı teslim ettikleri akabinde Sarp Sınır Kapısı üzerinden 23 nisan 2023 tarihinde Gürcistan’a çıkış yaptıkları, diğer şüpheliler Zaal M. ile Nikolozi G.’nin diğer kiralık araçla Antalya ili Alanya ilçesine gittikleri tespit edildi.
Olayı çok yönlü ele alarak çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kurulan özel ekiple Antalya ili Alanya ilçesine giderek suça karışan Zaal M. ve Nikolozi G. isimli şahısları, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan ortak operasyonla suç işlemek için kiralamış oldukları araç ile birlikte yakaladı.
Şahısların muhtemel barınabileceği ve bulanabileceği yerlerle çalınan altınların teminine yönelik iki farklı adreste ve araçlarında aramalar yapılmasına rağmen çalınan altınlara rastlanılmadı.
Olayın diğer şüphelileri tarafından çalınan emtiaların yurt dışına çıkarılmış olabileceği değerlendirilirken, şahısların yakalanmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Olay günü kamera görüntülerinden tespit edilen şüphelilerin yüzlerini kamufle etmek için kullandıkları şapka ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin telefonunda yapılan ön incelemede müştekiye ait olduğu değerlendirilen altın bileklik fotoğrafları çıkması üzerine emniyete davet edilen müşteki fotoğraftaki altın bilekliğin kendisine ait çalınan takılardan olduğunu beyan etti.
Yakalanan Zaal M. ve Nikolozi G. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatları güne nasıl başladı?
09:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала