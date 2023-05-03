https://sputniknews.com.tr/20230503/guney-sudan-arabuluculuk-yapti-sudan-ordusu-ve-hdk-7-gunluk-ateskes-icin-prensipte-anlasti-1070527074.html
Güney Sudan arabuluculuk yaptı: Sudan ordusu ve HDK, 7 günlük ateşkes için 'prensipte' anlaştı
Güney Sudan arabuluculuk yaptı: Sudan ordusu ve HDK, 7 günlük ateşkes için 'prensipte' anlaştı
Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun, 4... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T09:02+0300
2023-05-03T09:02+0300
2023-05-03T09:02+0300
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sudan ordusu
salva kiir mayardit
abdulfettah el burhan
muhammed hamdan dagalu hmidti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sudan'da çatışan tarafların, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in talebi üzerine 'ateşkes konusunda anlaştıkları' belirtildi.Açıklamada, yeni ateşkesin, 4 Mayıs Perşembe gecesi başlayacağı ve 11 Mayıs'ta sona ereceği ifade edildi.Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'in, Sudan'daki çatışmanın taraflarından mümkün olan en kısa sürede barış görüşmelerine başlamalarını istediği aktarıldı.Mayardit'ten, Burhan ve Dagalu ile telefon görüşmesiMayardit, dün Burhan ve Dagalu ile yaptığı telefon görüşmelerinde, uzun vadeli ateşkesin sağlanması için barış görüşmeleri yapılmasını istedikleri yeri belirlemeleri gerektiğini belirtti.Açıklamada, Güney Sudan'ın, Sudan'daki krizi çözme girişiminin Mısır, Uganda, Kenya, Kanada ve Birleşik Krallık'tan yetkililer de dahil bir dizi uluslararası ortakla çok sayıda temas sonrasında geldiği kaydedildi.Güney Sudan ile uluslararası ortaklar arasında yapılan görüşmelerde, yabancı uyrukluların tahliyesinin yanı sıra Sudanlılara insani yardım ulaştırılması konusuna da değinildiği bildirildi.Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıkladı.Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230427/sudan-ordusu-ateskesin-72-saat-daha-uzatilmasini-kabul-etti-1070294245.html
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sudan, güney sudan, sudan ordusu, salva kiir mayardit, abdulfettah el burhan, muhammed hamdan dagalu hmidti
sudan, güney sudan, sudan ordusu, salva kiir mayardit, abdulfettah el burhan, muhammed hamdan dagalu hmidti
Güney Sudan arabuluculuk yaptı: Sudan ordusu ve HDK, 7 günlük ateşkes için 'prensipte' anlaştı
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Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun, 4 Mayıs'ta başlayacak 7 günlük ateşkes konusunda 'prensipte' anlaştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sudan'da çatışan tarafların, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in talebi üzerine 'ateşkes konusunda anlaştıkları' belirtildi.
Açıklamada, yeni ateşkesin, 4 Mayıs Perşembe gecesi başlayacağı ve 11 Mayıs'ta sona ereceği ifade edildi.
Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit'in, Sudan'daki çatışmanın taraflarından mümkün olan en kısa sürede barış görüşmelerine başlamalarını istediği aktarıldı.
Mayardit'ten, Burhan ve Dagalu ile telefon görüşmesi
Mayardit, dün Burhan ve Dagalu ile yaptığı telefon görüşmelerinde, uzun vadeli ateşkesin sağlanması için barış görüşmeleri yapılmasını istedikleri yeri belirlemeleri gerektiğini belirtti.
Açıklamada, Güney Sudan'ın, Sudan'daki krizi çözme girişiminin Mısır, Uganda, Kenya, Kanada ve Birleşik Krallık'tan yetkililer de dahil bir dizi uluslararası ortakla çok sayıda temas sonrasında geldiği kaydedildi.
Güney Sudan ile uluslararası ortaklar arasında yapılan görüşmelerde, yabancı uyrukluların tahliyesinin yanı sıra Sudanlılara insani yardım ulaştırılması konusuna da değinildiği bildirildi.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıkladı.
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar
Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.