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https://sputniknews.com.tr/20230427/sudan-ordusu-ateskesin-72-saat-daha-uzatilmasini-kabul-etti-1070294245.html
Sudan ordusu, ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını kabul etti
Sudan ordusu, ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını kabul etti
Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T23:06+0300
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Ordudan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan ve ABD taraflarının, yabancıların tahliyesi için uygun koşulların oluşturulması ve Sudanlıların insani yönlerinin kolaylaştırılması için ateşkesin 72 saat daha uzatma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.Ateşkesin, mevcut ateşkesin biteceği gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirilen açıklamada, "Silahlı kuvvetler, (çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni kastederek) isyancıların, geçen ateşkeslerde olduğu gibi güçlerimize ait askeri kurum ve yerleri bombalayarak, hayati tesisleri sabote ederek, can ve vatandaşların mülkü tehdit ederek bu kez ateşkesin gereklerine ihlal etmemelerini umuyoruz" denildi.25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Bu ateşkes, bu gece yarısı itibarıyla sona erecekti.
https://sputniknews.com.tr/20230427/sudan-disisleri-hizli-destek-kuvvetleri-ile-muzakereye-oturulmayacak-1070291981.html
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sudan, ateşkes
sudan, ateşkes

Sudan ordusu, ateşkesin 72 saat daha uzatılmasını kabul etti

23:06 27.04.2023
© AFP 2023Sudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023
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Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan ve ABD taraflarının, yabancıların tahliyesi için uygun koşulların oluşturulması ve Sudanlıların insani yönlerinin kolaylaştırılması için ateşkesin 72 saat daha uzatma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.
Ateşkesin, mevcut ateşkesin biteceği gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirilen açıklamada, "Silahlı kuvvetler, (çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni kastederek) isyancıların, geçen ateşkeslerde olduğu gibi güçlerimize ait askeri kurum ve yerleri bombalayarak, hayati tesisleri sabote ederek, can ve vatandaşların mülkü tehdit ederek bu kez ateşkesin gereklerine ihlal etmemelerini umuyoruz" denildi.
25 Nisan'da ABD’nin arabuluculuğu ile 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Bu ateşkes, bu gece yarısı itibarıyla sona erecekti.
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
DÜNYA
Sudan Dışişleri: Hızlı Destek Kuvvetleri ile müzakereye oturulmayacak
22:19
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