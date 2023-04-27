Sudan Dışişleri: Hızlı Destek Kuvvetleri ile müzakereye oturulmayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
99 dk
Z RAPORU
Liderlerin seçim çalışmaları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçime 2 hafta kala partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230427/sudan-disisleri-hizli-destek-kuvvetleri-ile-muzakereye-oturulmayacak-1070291981.html
Sudan Dışişleri: Hızlı Destek Kuvvetleri ile müzakereye oturulmayacak
Sudan Dışişleri: Hızlı Destek Kuvvetleri ile müzakereye oturulmayacak
Sudan Dışişleri Bakanlığı, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) kastederek 'isyancılar' ile müzakereye oturulmayacağını bildirdi. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:19+0300
2023-04-27T22:19+0300
dünya
sudan
hızlı destek kuvvetleri
çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069818977_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_16aefe5a8fac0feb48f8da35cdd97c85.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsyancılar, vatandaşların ve diplomatların mülklerine tecavüz etmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.HDK milislerinin ateşkesi ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "HDK'nin vatandaşların can ve mallarına yönelik saldırması ve onları canlı kalkan olarak kullanması, diplomatik karargahlara saldırması ve diplomatları öldürmesi, hastane ve sağlık merkezlerine saldırması ve oraları tahrip etmesi, ülkenin altyapısını yıkması, uluslararası insani hukuk ve normları alenen ihlal ediyor" değerlendirmesi yapıldı.Açıklamada, ordunun HDK ile müzakerelere girmesi konusunda bazı iddiaların yanlış olduğu vurgulanarak, 'isyancıların' teslim olmaktan veya yok olmaktan başka seçenekleri olmadığının altı çizildi.IGAD çözüm girişimiDoğu Afrika’da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), dün, 25 Nisan'da ilan edilen 3 günlük ateşkesin 72 saat daha uzatılması ve silahlı kuvvetlerden ve HDK'den bir temsilcinin müzakere etmek üzere Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya gitmesini içeren bir çözüm girişimi başlatmıştı.Sudan ordusu, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın girişimi teslim aldığını ve onu "prensipte" kabul ettiğini duyurmuştu.HDK ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaSudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069818977_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_bcef1fcb5c35bf56909492b82f61c23b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sudan, hızlı destek kuvvetleri , çatışma
sudan, hızlı destek kuvvetleri , çatışma

Sudan Dışişleri: Hızlı Destek Kuvvetleri ile müzakereye oturulmayacak

22:19 27.04.2023
© AASudan'da çatışmalar
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Sudan Dışişleri Bakanlığı, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) kastederek 'isyancılar' ile müzakereye oturulmayacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsyancılar, vatandaşların ve diplomatların mülklerine tecavüz etmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
HDK milislerinin ateşkesi ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "HDK'nin vatandaşların can ve mallarına yönelik saldırması ve onları canlı kalkan olarak kullanması, diplomatik karargahlara saldırması ve diplomatları öldürmesi, hastane ve sağlık merkezlerine saldırması ve oraları tahrip etmesi, ülkenin altyapısını yıkması, uluslararası insani hukuk ve normları alenen ihlal ediyor" değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada, ordunun HDK ile müzakerelere girmesi konusunda bazı iddiaların yanlış olduğu vurgulanarak, 'isyancıların' teslim olmaktan veya yok olmaktan başka seçenekleri olmadığının altı çizildi.

IGAD çözüm girişimi

Doğu Afrika’da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), dün, 25 Nisan'da ilan edilen 3 günlük ateşkesin 72 saat daha uzatılması ve silahlı kuvvetlerden ve HDK'den bir temsilcinin müzakere etmek üzere Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya gitmesini içeren bir çözüm girişimi başlatmıştı.
Sudan ordusu, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın girişimi teslim aldığını ve onu "prensipte" kabul ettiğini duyurmuştu.
HDK ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала