https://sputniknews.com.tr/20230503/fransada-anayasa-konseyinden-emeklilik-yasini-62ye-dusurmeye-yonelik-referanduma-ret-1070586026.html
Fransa'da Anayasa Konseyi'nden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret
Fransa'da Anayasa Konseyi'nden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret
Fransa'da Anayasa Konseyi parlamenterlerin 'emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi' talebini reddetti. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T23:55+0300
2023-05-03T23:55+0300
2023-05-03T23:56+0300
dünya
fransa
emeklilik reformu
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068546807_0:14:1200:689_1920x0_80_0_0_ae4ba76c1955ba20838293eb91123c77.jpg
Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı ve toplam 9 üyeden oluşan Anayasa Konseyi, emeklilik yaşının düşürülmesine ilişkin referandum talebini görüştü.Konseyden yapılan açıklamada, parlamenterlerin sunduğu bu referandum talebinin anayasanın 11. maddesine göre 'reform' teşkil etmediği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.Anayasanın 11. maddesine göre, cumhurbaşkanı ve belirli sayıda parlamenter Fransa'nın ekonomik veya sosyal politikasına ilişkin reform teklifi sunabiliyor.Emeklilik reformu karşıtı 253 parlamenter, emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi talebiyle 13 Nisan'da Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu.Aşırı sağcı parti emeklilik yaşını 60'a düşürmek için kanun teklifini meclise sunduAşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik yaşını 60'a düşürmeyi kapsayan kanun teklifini meclise sunduğu bildirildi.Fransız meclisinde RN Grup Sözcüsü ve milletvekili Laure Lavalette, Twitter'da parti grubunun yazılı açıklamasını paylaştı.Açıklamaya göre, RN Grubu, 20 yaşından önce çalışmaya başlayanların 60 yaşında emekliliğe ayrılmasına yönelik kanun teklifini Ulusal Meclis'e sundu.Söz konusu teklif, iş hayatına başlangıç yaşına göre emekliliğe ayrılmak için 40 ila 42 yıl arasında prim ödenmesini kapsıyor.Reforma karşı kitlesel gösteriler devam ediyorBu arada, sendikalar 6 Haziran'da emeklilik reformuna karşı 14. kitlesel gösterileri düzenleyecek.Ulusal Meclis'te ise 8 Haziran'da emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı görüşülecek.
https://sputniknews.com.tr/20230502/fransa-alev-alev-bir-yanda-grev-protestolar-obur-yanda-maliye-bakaninin-romaninin-erotik-sahnesi-1070479137.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068546807_84:0:1155:803_1920x0_80_0_0_2a8a1ffb2d86d47092135ee9c7a15f57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, emeklilik reformu, protesto
fransa, emeklilik reformu, protesto
Fransa'da Anayasa Konseyi'nden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret
23:55 03.05.2023 (güncellendi: 23:56 03.05.2023) Abone ol
Fransa'da Anayasa Konseyi parlamenterlerin 'emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi' talebini reddetti.
Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı ve toplam 9 üyeden oluşan Anayasa Konseyi, emeklilik yaşının düşürülmesine ilişkin referandum talebini görüştü.
Konseyden yapılan açıklamada, parlamenterlerin sunduğu bu referandum talebinin anayasanın 11. maddesine göre 'reform' teşkil etmediği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.
Anayasanın 11. maddesine göre, cumhurbaşkanı ve belirli sayıda parlamenter Fransa'nın ekonomik veya sosyal politikasına ilişkin reform teklifi sunabiliyor.
Emeklilik reformu karşıtı 253 parlamenter, emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi talebiyle 13 Nisan'da Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu.
Aşırı sağcı parti emeklilik yaşını 60'a düşürmek için kanun teklifini meclise sundu
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik yaşını 60'a düşürmeyi kapsayan kanun teklifini meclise sunduğu bildirildi.
Fransız meclisinde RN Grup Sözcüsü ve milletvekili Laure Lavalette, Twitter'da parti grubunun yazılı açıklamasını paylaştı.
Açıklamaya göre, RN Grubu, 20 yaşından önce çalışmaya başlayanların 60 yaşında emekliliğe ayrılmasına yönelik kanun teklifini Ulusal Meclis'e sundu.
Söz konusu teklif, iş hayatına başlangıç yaşına göre emekliliğe ayrılmak için 40 ila 42 yıl arasında prim ödenmesini kapsıyor.
Reforma karşı kitlesel gösteriler devam ediyor
Bu arada, sendikalar 6 Haziran'da emeklilik reformuna karşı 14. kitlesel gösterileri düzenleyecek.
Ulusal Meclis'te ise 8 Haziran'da emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı görüşülecek.