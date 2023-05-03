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https://sputniknews.com.tr/20230503/fransada-anayasa-konseyinden-emeklilik-yasini-62ye-dusurmeye-yonelik-referanduma-ret-1070586026.html
Fransa'da Anayasa Konseyi'nden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret
Fransa'da Anayasa Konseyi'nden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret
Fransa'da Anayasa Konseyi parlamenterlerin 'emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi' talebini reddetti. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T23:55+0300
2023-05-03T23:56+0300
dünya
fransa
emeklilik reformu
protesto
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Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı ve toplam 9 üyeden oluşan Anayasa Konseyi, emeklilik yaşının düşürülmesine ilişkin referandum talebini görüştü.Konseyden yapılan açıklamada, parlamenterlerin sunduğu bu referandum talebinin anayasanın 11. maddesine göre 'reform' teşkil etmediği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.Anayasanın 11. maddesine göre, cumhurbaşkanı ve belirli sayıda parlamenter Fransa'nın ekonomik veya sosyal politikasına ilişkin reform teklifi sunabiliyor.Emeklilik reformu karşıtı 253 parlamenter, emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi talebiyle 13 Nisan'da Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu.Aşırı sağcı parti emeklilik yaşını 60'a düşürmek için kanun teklifini meclise sunduAşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik yaşını 60'a düşürmeyi kapsayan kanun teklifini meclise sunduğu bildirildi.Fransız meclisinde RN Grup Sözcüsü ve milletvekili Laure Lavalette, Twitter'da parti grubunun yazılı açıklamasını paylaştı.Açıklamaya göre, RN Grubu, 20 yaşından önce çalışmaya başlayanların 60 yaşında emekliliğe ayrılmasına yönelik kanun teklifini Ulusal Meclis'e sundu.Söz konusu teklif, iş hayatına başlangıç yaşına göre emekliliğe ayrılmak için 40 ila 42 yıl arasında prim ödenmesini kapsıyor.Reforma karşı kitlesel gösteriler devam ediyorBu arada, sendikalar 6 Haziran'da emeklilik reformuna karşı 14. kitlesel gösterileri düzenleyecek.Ulusal Meclis'te ise 8 Haziran'da emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı görüşülecek.
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fransa, emeklilik reformu, protesto

Fransa'da Anayasa Konseyi'nden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret

23:55 03.05.2023 (güncellendi: 23:56 03.05.2023)
© AFP 2023Fransa - protesto
Fransa - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023
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Fransa'da Anayasa Konseyi parlamenterlerin 'emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi' talebini reddetti.
Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı ve toplam 9 üyeden oluşan Anayasa Konseyi, emeklilik yaşının düşürülmesine ilişkin referandum talebini görüştü.
Konseyden yapılan açıklamada, parlamenterlerin sunduğu bu referandum talebinin anayasanın 11. maddesine göre 'reform' teşkil etmediği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.
Anayasanın 11. maddesine göre, cumhurbaşkanı ve belirli sayıda parlamenter Fransa'nın ekonomik veya sosyal politikasına ilişkin reform teklifi sunabiliyor.
Emeklilik reformu karşıtı 253 parlamenter, emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi talebiyle 13 Nisan'da Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu.

Aşırı sağcı parti emeklilik yaşını 60'a düşürmek için kanun teklifini meclise sundu

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin emeklilik yaşını 60'a düşürmeyi kapsayan kanun teklifini meclise sunduğu bildirildi.
Fransız meclisinde RN Grup Sözcüsü ve milletvekili Laure Lavalette, Twitter'da parti grubunun yazılı açıklamasını paylaştı.
Açıklamaya göre, RN Grubu, 20 yaşından önce çalışmaya başlayanların 60 yaşında emekliliğe ayrılmasına yönelik kanun teklifini Ulusal Meclis'e sundu.
Söz konusu teklif, iş hayatına başlangıç yaşına göre emekliliğe ayrılmak için 40 ila 42 yıl arasında prim ödenmesini kapsıyor.

Reforma karşı kitlesel gösteriler devam ediyor

Bu arada, sendikalar 6 Haziran'da emeklilik reformuna karşı 14. kitlesel gösterileri düzenleyecek.
Ulusal Meclis'te ise 8 Haziran'da emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı görüşülecek.
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