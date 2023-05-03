https://sputniknews.com.tr/20230503/cumhurbaskani-erdogan-4-hukumluyu-affetti-1070528739.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlüyü affetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlüyü affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T09:43+0300

2023-05-03T09:43+0300

2023-05-03T09:43+0300

türkiye

af

resmî gazete

recep tayyip erdoğan

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Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik'in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html

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