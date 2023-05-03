https://sputniknews.com.tr/20230503/cumhurbaskani-erdogan-4-hukumluyu-affetti-1070528739.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlüyü affetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlüyü affetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T09:43+0300
2023-05-03T09:43+0300
2023-05-03T09:43+0300
türkiye
af
resmî gazete
recep tayyip erdoğan
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Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik'in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html
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af, resmî gazete, recep tayyip erdoğan
af, resmî gazete, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlüyü affetti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı.
Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.
Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik'in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.