https://sputniknews.com.tr/20230503/bedelsiz-dogal-gaz-tuketiminde-faturalar-kesilmeye-basliyor-1070553645.html

Bedelsiz doğalgaz tüketiminde faturalar kesilmeye başlıyor

Bedelsiz doğalgaz tüketiminde faturalar kesilmeye başlıyor

Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmamasına ilişkin uygulama kapsamındaki faturalar... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T14:24+0300

2023-05-03T14:24+0300

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türkiye

enerji

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doğalgaz boru hattı

karadeniz

fatura

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mayıs'ta yayımlanan kararname ile dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olması amaçlanmıştı.Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ, bedelsiz doğal gaz kullanımında faturalı sayaçların bulunduğu abone grubunda, 24 Nisan-31 Mayıs arasındaki ilk sayaç okuma işlemi sonucunda tahakkuk edecek geçmiş dönem tüketim faturasının tamamının sıfırlanacağını ve bu fatura için herhangi bir bedel ödenmeyeceğini bildirmişti.Ön ödemeli sayaç grubunda bulunan aboneler de faturalı sayaç aboneleri gibi uygulamadan yararlanacak.Aboneler sayaçlarında yapılacak ilk okumadaki endeksten, önceki okumada alınan endeks çıkartılarak, dönem tüketimi belirlenecek ve dönemsel tüketim miktarı kadar doğal gaz ilk gaz alımında abonelerin kartlarına ücretsiz olarak yüklenecek.Faturada ücret kısmında "sıfır" ibaresi ile birlikte şu ifadelere yer verilecek:

https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-donmez-24-nisan-2023-tarihi-itibariyla-dogalgaz-sayaclarinda-okuma-yapilmayacak-1070470672.html

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enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, karadeniz, fatura