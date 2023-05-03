https://sputniknews.com.tr/20230503/anadolu-efes-oyuncusu-kalp-krizi-gecirdi-1070528901.html

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu kalp krizi geçirdi

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu kalp krizi geçirdi

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T09:46+0300

2023-05-03T09:46+0300

2023-05-03T10:16+0300

spor

kalp krizi

anadolu efes

basketbol

sporcu

chris singleton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070529062_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06b8bd03d79ea721cd9f5764c9a2c8dd.jpg

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi.Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Chris Singleton, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Lacivert-beyazlı kulüpten 33 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230419/uzmanlar-koronavirus-salgini-sonrasi-kalp-krizlerindeki-artisi-degerlendirdi-nedeni-asi-mi-1069882596.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kalp krizi, anadolu efes, basketbol, sporcu, chris singleton