https://sputniknews.com.tr/20230503/anadolu-efes-oyuncusu-kalp-krizi-gecirdi-1070528901.html
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu kalp krizi geçirdi
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu kalp krizi geçirdi
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T09:46+0300
2023-05-03T09:46+0300
2023-05-03T10:16+0300
spor
kalp krizi
anadolu efes
basketbol
sporcu
chris singleton
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi.Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Chris Singleton, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.Lacivert-beyazlı kulüpten 33 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/uzmanlar-koronavirus-salgini-sonrasi-kalp-krizlerindeki-artisi-degerlendirdi-nedeni-asi-mi-1069882596.html
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kalp krizi, anadolu efes, basketbol, sporcu, chris singleton
kalp krizi, anadolu efes, basketbol, sporcu, chris singleton
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu kalp krizi geçirdi
09:46 03.05.2023 (güncellendi: 10:16 03.05.2023) Abone ol
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Chris Singleton, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten 33 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.