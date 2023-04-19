Uzmanlar koronavirüs salgını sonrası kalp krizlerindeki artışı değerlendirdi: Nedeni aşı mı?

"Hem kadın hem de erkeklerde 40 yaşından itibaren (ailesinde kalp hastalığı olanlar da daha erken) yıllık kontrollere başlamak gerekir. Muayene ve tahliller neticesinde tedavisi gereken risk faktörlerinin belirlenmesi çok önemlidir. Hipertansiyon en önemli risk faktörlerindendir. Bilinenin aksine pek şikayet yapmaz. Erken saptanması ve tedaviye başlanması kalp ve damar hastalığı riskini düşürür. Kolesterol yüksekliği de bilinen risk faktörlerindendir. Bir kısmı ailesel ve genetik sebeplere bağlı olarak gelişir. Bu grupta erken ilaç tedavisine başlamak kalp ve damar hastalığı riskini yine düşürecektir. Elbette yaşam tarzı değişikliklerini de unutmamak gerekir. Sigarayı bırakmak, hareketi artırmak ve Akdeniz diyeti, bütüncül bir fayda sağlamaktadır."