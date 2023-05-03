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AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı
AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı
Tekirdağ’da AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal, silahlı saldırı sonucu yaralandı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T13:23+0300
2023-05-03T13:24+0300
politika
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ak parti
saldırı
meclis
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Tekirdağ'da, Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak mevkiinde bulunan bir çocuk parkında saldırı meydana geldi. Motosikletle parka gelen kimliği belirsiz bir şahıs, eşi ve çocuğuyla birlikte parkta bulunan AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal’a silahlı saldırı düzenledi. Açılan 3 el ateş sonucu iki bacağından yaralanan Erhal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Şükrü Erhal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Motosikletle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/tff-binasina-saldiri-davasinda-hapis-karari-1070546449.html
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türkiye, ak parti, saldırı, meclis, tekirdağ
türkiye, ak parti, saldırı, meclis, tekirdağ

AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

13:23 03.05.2023 (güncellendi: 13:24 03.05.2023)
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW882770AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı
AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW882770
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Tekirdağ’da AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Tekirdağ'da, Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak mevkiinde bulunan bir çocuk parkında saldırı meydana geldi.
Motosikletle parka gelen kimliği belirsiz bir şahıs, eşi ve çocuğuyla birlikte parkta bulunan AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal’a silahlı saldırı düzenledi.
Açılan 3 el ateş sonucu iki bacağından yaralanan Erhal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Şükrü Erhal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Motosikletle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
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