https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-partili-meclis-uyesine-silahli-saldiri-1070548811.html

AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Tekirdağ’da AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal, silahlı saldırı sonucu yaralandı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T13:23+0300

2023-05-03T13:23+0300

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tekirdağ

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Tekirdağ'da, Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak mevkiinde bulunan bir çocuk parkında saldırı meydana geldi. Motosikletle parka gelen kimliği belirsiz bir şahıs, eşi ve çocuğuyla birlikte parkta bulunan AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal’a silahlı saldırı düzenledi. Açılan 3 el ateş sonucu iki bacağından yaralanan Erhal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Şükrü Erhal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Motosikletle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230503/tff-binasina-saldiri-davasinda-hapis-karari-1070546449.html

tekirdağ

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türkiye, ak parti, saldırı, meclis, tekirdağ