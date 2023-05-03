https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-partili-meclis-uyesine-silahli-saldiri-1070548811.html
AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı
AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı
Tekirdağ’da AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal, silahlı saldırı sonucu yaralandı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T13:23+0300
2023-05-03T13:23+0300
2023-05-03T13:24+0300
politika
türkiye
ak parti
saldırı
meclis
tekirdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070548309_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ef85d1a1db5d60ee01abdd07c31d4226.jpg
Tekirdağ'da, Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak mevkiinde bulunan bir çocuk parkında saldırı meydana geldi. Motosikletle parka gelen kimliği belirsiz bir şahıs, eşi ve çocuğuyla birlikte parkta bulunan AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal’a silahlı saldırı düzenledi. Açılan 3 el ateş sonucu iki bacağından yaralanan Erhal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Şükrü Erhal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Motosikletle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/tff-binasina-saldiri-davasinda-hapis-karari-1070546449.html
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070548309_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_51db5a5d3eb7418beb55f23be2b87915.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ak parti, saldırı, meclis, tekirdağ
türkiye, ak parti, saldırı, meclis, tekirdağ
AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı
13:23 03.05.2023 (güncellendi: 13:24 03.05.2023) Abone ol
Tekirdağ’da AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Tekirdağ'da, Esentepe Mahallesi Sancak 2. Sokak mevkiinde bulunan bir çocuk parkında saldırı meydana geldi.
Motosikletle parka gelen kimliği belirsiz bir şahıs, eşi ve çocuğuyla birlikte parkta bulunan AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erhal’a silahlı saldırı düzenledi.
Açılan 3 el ateş sonucu iki bacağından yaralanan Erhal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Şükrü Erhal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Motosikletle olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.