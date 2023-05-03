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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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AK Partili Çivitçioğlu: Erdoğan'ı üzecek kişileri önce uyarırız, uymazlarsa kulağını koparırız
AK Partili Çivitçioğlu: Erdoğan'ı üzecek kişileri önce uyarırız, uymazlarsa kulağını koparırız
AK Partili Salim Çivitcioğlu’nun katıldığı bir programda kullandığı sözler sosyal medyada gündem yarattı. Çivitçioğlu’nun yaptığı konuşmada “Recep Tayyip... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T11:42+0300
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AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu Ankara'da katıldığı bir programda konuştu.Çivitcioğlu, konuşmasında “Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız” ifadelerini kullandı.AK Partili Çivitçioğlu'nun sözleri şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230124/tayyip-agabeyin-ayakkabisini-yalamamiz-lazim-diyen-ak-partili-yediyildiz-felegim-sasti-1066123072.html
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AK Partili Çivitçioğlu: Erdoğan'ı üzecek kişileri önce uyarırız, uymazlarsa kulağını koparırız

11:42 03.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/Salim ÇivitçioğluAK Partili Çivitçioğlu
AK Partili Çivitçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/Salim Çivitçioğlu
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AK Partili Salim Çivitcioğlu’nun katıldığı bir programda kullandığı sözler sosyal medyada gündem yarattı. Çivitçioğlu’nun yaptığı konuşmada “Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız” ifadelerini kullanması tepkilere yol açtı.
AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu Ankara'da katıldığı bir programda konuştu.
Çivitcioğlu, konuşmasında “Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız” ifadelerini kullandı.
AK Partili Çivitçioğlu'nun sözleri şu şekilde:
“Bulunduğunuz kurumlarda, sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmek ile ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız.”
Şenel Yediyıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
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