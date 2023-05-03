https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-partili-civitcioglu-erdogani-uzecek-kisileri-once-uyaririz-uymazlarsa-kulagini-kopaririz-1070536169.html
AK Partili Çivitçioğlu: Erdoğan'ı üzecek kişileri önce uyarırız, uymazlarsa kulağını koparırız
AK Partili Çivitçioğlu: Erdoğan'ı üzecek kişileri önce uyarırız, uymazlarsa kulağını koparırız
AK Partili Salim Çivitcioğlu’nun katıldığı bir programda kullandığı sözler sosyal medyada gündem yarattı. Çivitçioğlu’nun yaptığı konuşmada “Recep Tayyip... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T11:42+0300
2023-05-03T11:42+0300
2023-05-03T11:42+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
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AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu Ankara'da katıldığı bir programda konuştu.Çivitcioğlu, konuşmasında “Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız” ifadelerini kullandı.AK Partili Çivitçioğlu'nun sözleri şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230124/tayyip-agabeyin-ayakkabisini-yalamamiz-lazim-diyen-ak-partili-yediyildiz-felegim-sasti-1066123072.html
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ak parti, seçim, türkiye, çankırı, siyaset
AK Partili Çivitçioğlu: Erdoğan'ı üzecek kişileri önce uyarırız, uymazlarsa kulağını koparırız
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AK Partili Salim Çivitcioğlu’nun katıldığı bir programda kullandığı sözler sosyal medyada gündem yarattı. Çivitçioğlu’nun yaptığı konuşmada “Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız” ifadelerini kullanması tepkilere yol açtı.
AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu Ankara'da katıldığı bir programda konuştu.
Çivitcioğlu, konuşmasında “Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız” ifadelerini kullandı.
AK Partili Çivitçioğlu'nun sözleri şu şekilde:
“Bulunduğunuz kurumlarda, sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmek ile ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız.”