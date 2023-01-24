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https://sputniknews.com.tr/20230124/tayyip-agabeyin-ayakkabisini-yalamamiz-lazim-diyen-ak-partili-yediyildiz-felegim-sasti-1066123072.html
'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili Yediyıldız: 'Feleğim şaştı'
'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili Yediyıldız: 'Feleğim şaştı'
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, tepki çeken, “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T17:14+0300
2023-01-24T17:16+0300
politika
ak parti
şenel yediyıldız
recep tayyip erdoğan
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Yediyıldız, yerel televizyon kanalı TV52’deki, “Gündem” programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın, “Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim” sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna, “Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" yanıtını vermişti.Odatv'ye konuşan Yediyıldız, partisinin de tepkisini çeken sözlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:“Ben, bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum. Ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur ve beni bilenler bilir; ben şimdiye kadar menfaatim için ne kimseye yalvarmışımdır, ne de başka türlü şeyler yapmışımdır. Bu konuşmanın öncesinde bir takım olaylar anlatılmıştır, Türkiye Cumhuriyeti’nin başında dimdik durduğu için bu yerel ifade kullanılmıştır. Bizim yöremizde bu ifadeler normaldir, kullanılır. Bu konuşmayı yapıp bir şeyler elde edeyim düşüncesi kesinlikle yoktur. Ben şuna şaşırıyorum, ben bu konuşmayı yapmışım ayıp etmişim, eyvallah… Ama ben memleketi satmamışım, kimseye hakaret etmemişim. Şaşırdım kaldım, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı.”Yediyıldız, “partinizden eleştiri oldu mu” sorusuna ise AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’i hatırlatarak, şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230123/ak-partili-yediyildiz-tayyip-agabeyin-ayakkabisini-yalamamiz-lazim-1066080722.html
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ak parti, şenel yediyıldız, recep tayyip erdoğan
ak parti, şenel yediyıldız, recep tayyip erdoğan

'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili Yediyıldız: 'Feleğim şaştı'

17:14 24.01.2023 (güncellendi: 17:16 24.01.2023)
© AFP 2023 / Aytaç ÜnalŞenel Yediyıldız
Şenel Yediyıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / Aytaç Ünal
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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, tepki çeken, “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” sözlerine ilişkin, “Eyvallah, ben belki haddimi aşmışımdır, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı” dedi.
Yediyıldız, yerel televizyon kanalı TV52’deki, “Gündem” programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın, “Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim” sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna, “Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" yanıtını vermişti.
Odatv'ye konuşan Yediyıldız, partisinin de tepkisini çeken sözlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Ben, bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum. Ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur ve beni bilenler bilir; ben şimdiye kadar menfaatim için ne kimseye yalvarmışımdır, ne de başka türlü şeyler yapmışımdır. Bu konuşmanın öncesinde bir takım olaylar anlatılmıştır, Türkiye Cumhuriyeti’nin başında dimdik durduğu için bu yerel ifade kullanılmıştır. Bizim yöremizde bu ifadeler normaldir, kullanılır. Bu konuşmayı yapıp bir şeyler elde edeyim düşüncesi kesinlikle yoktur. Ben şuna şaşırıyorum, ben bu konuşmayı yapmışım ayıp etmişim, eyvallah… Ama ben memleketi satmamışım, kimseye hakaret etmemişim. Şaşırdım kaldım, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı.”
Yediyıldız, “partinizden eleştiri oldu mu” sorusuna ise AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’i hatırlatarak, şu yanıtı verdi:
“Herkes olaya kendi tarafından bakıyor. Beni tanıyanlar, ‘sen menfaat için konuşmadın ama böyle konuşmamalıydın’ diyen var. Erzurum Milletvekili İbrahim Bey, ‘haddini aşmıştır’ dedi. ‘Eyvallah’ dedim. Ben belki haddimi aşmışımdır. Ama bu haddi aşma, vatana, millete karşı falan değil…"
Şenel Yediyıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
POLİTİKA
AK Partili Yediyıldız: Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım
Dün, 17:49
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