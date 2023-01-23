https://sputniknews.com.tr/20230123/ak-partili-yediyildiz-tayyip-agabeyin-ayakkabisini-yalamamiz-lazim-1066080722.html

AK Partili Yediyıldız: Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım

AK Partili Yediyıldız: Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım

AK Partili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında, "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T17:49+0300

2023-01-23T17:49+0300

2023-01-23T18:05+0300

politika

ak parti

şenel yediyıldız

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu’da yerel TV52 televizyonunda 'Gündem' programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın sorularını yanıtladı. Yediyıldız'ın, Sunucu Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.Erdoğan’ın "dünya lideri" olduğunu savunan Yediyıldız, "Tayyip ağabey Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz" diye konuştu.Yediyıldız, şöyle devam etti: 'Enflasyonun nasıl düşeceğini bilmiyorum'Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yediyıldız, pahalılıktan şikayet edenleri eleştirdi. Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke olmadığını söyleyen Yediyıldız, "Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var, 'Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz' diyenlere ya havle diyorsun ya. Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke var mı?” dedi.Enflasyon nasıl düşecek sorusuna da Şenel Yediyıldız, "Nasıl düşeceğini ben ilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı mart ayından itibaren düşeceğini söyledi" cevabını verdi.

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ak parti, şenel yediyıldız, recep tayyip erdoğan