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AK Partili Yediyıldız: Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım
AK Partili Yediyıldız: Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım
AK Partili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında, "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T17:49+0300
2023-01-23T18:05+0300
politika
ak parti
şenel yediyıldız
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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu’da yerel TV52 televizyonunda 'Gündem' programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın sorularını yanıtladı. Yediyıldız'ın, Sunucu Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.Erdoğan’ın "dünya lideri" olduğunu savunan Yediyıldız, "Tayyip ağabey Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz" diye konuştu.Yediyıldız, şöyle devam etti: 'Enflasyonun nasıl düşeceğini bilmiyorum'Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yediyıldız, pahalılıktan şikayet edenleri eleştirdi. Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke olmadığını söyleyen Yediyıldız, "Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var, 'Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz' diyenlere ya havle diyorsun ya. Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke var mı?” dedi.Enflasyon nasıl düşecek sorusuna da Şenel Yediyıldız, "Nasıl düşeceğini ben ilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı mart ayından itibaren düşeceğini söyledi" cevabını verdi.
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ak parti, şenel yediyıldız, recep tayyip erdoğan
ak parti, şenel yediyıldız, recep tayyip erdoğan

AK Partili Yediyıldız: Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım

17:49 23.01.2023 (güncellendi: 18:05 23.01.2023)
© AFP 2023 / Aytaç ÜnalŞenel Yediyıldız
Şenel Yediyıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / Aytaç Ünal
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AK Partili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında, "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" dedi.
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu’da yerel TV52 televizyonunda 'Gündem' programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın sorularını yanıtladı. Yediyıldız'ın, Sunucu Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.
Erdoğan’ın "dünya lideri" olduğunu savunan Yediyıldız, "Tayyip ağabey Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz" diye konuştu.
Yediyıldız, şöyle devam etti:
"Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım."

'Enflasyonun nasıl düşeceğini bilmiyorum'

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yediyıldız, pahalılıktan şikayet edenleri eleştirdi. Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke olmadığını söyleyen Yediyıldız, "Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var, 'Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz' diyenlere ya havle diyorsun ya. Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke var mı?” dedi.
Enflasyon nasıl düşecek sorusuna da Şenel Yediyıldız, "Nasıl düşeceğini ben ilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı mart ayından itibaren düşeceğini söyledi" cevabını verdi.
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