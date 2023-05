AK Partili Çelik: Onlar bir ayda iki ellerini yan yana getirip kalp işareti yapmayı öğrenemediler

https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-partili-celik-onlar-bir-ayda-iki-ellerini-yan-yana-getirip-kalp-isareti-yapmayi-ogrenemediler-1070524715.html

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Karataş ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.Coşkuyla, kardeşlikle, birlik, beraberlik içerisinde sandığa gittiklerini aktaran Çelik, "Bir kere daha Türkiye'nin geleceğine Türkiye Yüzyılı'na, istikbalin yüzyılına, mührümüzü vurmak için Adana'mızdan Karataş'ımızdan Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'mize, Cumhur İttifakı'mıza en güçlü desteği vermeye hazırlanıyoruz. Milletimizin sevgilisi, milletin adamı, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan için 14 Mayıs'ta doğru zaman diyeceğiz" diye konuştu.Çelik, bu sefer her zamankinden başka bir destan, daha büyük bir zafer elde edeceklerini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Avrupa'nın faşistlerinden, Türkiye'ye düşman olan birtakım terör örgütlerine kadar herkesin her gün açıklama yaptığını belirten Çelik, şöyle devam etti:Çelik, Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarına da değinerek, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını, onlarla karada, havada, denizde her yerde mücadele ettiklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yılda elde ettikleri kazanımları koruyacaklarını aktaran Çelik, "Elimizden bu kazanımları almak istiyorlar. Bu güçleri, imkanları almak istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. 14 Mayıs günü Türkiye'yi ilmek ilmek dokuduğumuz eserlerin daha ileriye gitmesi için bir kere daha imzamızı atacağız" ifadesini kullandı.Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalleri vizyona, vizyonu gerçeğe çevirdiğini belirterek, "Emin olun Türkiye Yüzyılı'nda yapacaklarımız bunlardan çok daha büyük olacak. Bu çocuklar, evlatlarınız çok daha iyi bir Türkiye'de bizim yerimize siyaset yapacaklar. Bu ülkenin geleceğine sahip çıkacaklar. Bu seçim çok önemli bir seçim. Bu seçim bunca yıldır kazandıklarımızı, kazanımlarımızı, demokrasimizin kazandıklarını, Cumhuriyetimizin kazandıklarını hem koruma hem ileriye götürme seçimi. Buna göz dikenlere, bu kazanımlara kem gözle bakanlara, bu ülkenin birliğine, dirliğine yan gözle bakanlara gereken cevabı vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu."Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atılması üzerine Çelik, şöyle konuştu:'Bugün kabusları saklamak için sahte hayaller satıyorlar'Ömer Çelik, daha sonra AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi.Burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çelik, şunları söyledi: Sağlık çalışanlarıyla buluştuÇelik, bu hayallere Türkiye'nin, Adana'nın ve Yumurtalık'ın tamamının "Bizim hayallere karnımız tok" diyerek cevap vereceğini belirtti.Daha sonra Çelik, Sağlık-Sen Adana Şubesi tarafından bir restoranda düzenlenen "Sağlık Çalışanları Vefa Gecesi" programına katıldı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Kovid-19 sürecinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarının, Kahramanmaraş merkezli depremler de de aynı şekilde insanlara şifa dağıtmak için çalıştığını kaydetti.

