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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-parti-sozcusu-celik-bakin-birileri-chpyi-caliyor-1070580880.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Birileri CHP'yi çalıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Birileri CHP'yi çalıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bakın birileri CHP'yi çalıyor. Birileri CHP'yi gasbedip başkalarının hizmetine sunuyor. Kalp... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
ömer çelik
chp
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kalp
cumhur ittifakı
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AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlara hitap etti.14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne az bir zaman kaldığını hatırlatan Çelik, sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na en güçlü mührü vurmak üzere hazır olduklarını söyledi.Seçim sürecinin her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni müjdelerle devasa adımlarla ilerlediğini belirten Çelik, "14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı'mızı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek için verdiğimiz her oyla beraber karşımıza fitne siyasetiyle, ayrımcılık siyasetiyle çıkanlara da en güçlü cevabı vermiş olacağız. İşte o zaman demokrasi zaferimizi kutlayacağız" diye konuştu.'Onları bizler siyaset sahnesinden göndereceğiz'TCG Anadolu'nun İzmir'e gittiğini anımsatan Çelik, şöyle konuştu:Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi olarak Adana'da 411 spor kulübüne 9 milyon liralık destek verildiğini aktaran Çelik, "Bütün bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğindeki bu güçlü siyasetler sayesinde yapıldı" ifadesini kullandı.'Kalpte sevgi olmayınca iki parmağını bir araya getirip kalp işareti yapamıyor'Çelik, muhalefetin iki elini yan yana getirip kalp işareti yapmayı öğrenemediğini belirterek, şöyle devam etti:'Bunların listesi ise GDO'lu bir liste'Çelik, Adana'da muhalefet partilerinin milletvekili aday listelerini eleştirerek, "Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin listesi organik bir liste. Bunların listesi ise GDO'lu bir liste. Bunların listesi sentetik bir liste. Bunların listesi sahte bir liste" değerlendirmesinde bulundu.'Masanın altındaki proje açığa çıkmıştır'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yerde "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" dediğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:'PYD ve YPG, PKK'nın Suriye koludur'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın proje üzerine proje açıklarken karşısındakilerin hala kalp işaretini nasıl yapacaklarıyla uğraştıklarını dile getiren Çelik, "Şimdi bir şey daha çıktı. Çukurovalıların deyişiyle 10'lu masanın üyelerinden bir tanesi çıktı dedi ki 'PKK terör örgütü. Çünkü Avrupalılar ve Amerikalılar onu tanıyor. Ama PYD ve YPG meselesi farklı. Onu Avrupalılar ve Amerikalılar terör örgütü olarak tanımıyor' dedi. Bunlara hatırlatmak lazım. PYD ve YPG, PKK'nın Suriye koludur. Amerika'sı, Avrupa'sı onu tanımasa da milletimiz ve devletimiz bunlara terör örgütü demektedir" ifadesini kullandı.'Bizim siyasetimiz yurttan sesler korosudur'"Bunların yazılımında milletin sesine başka sesler karışıyor" diyen Çelik, şunları söyledi:Çelik, 'vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na bir oy verdiği zaman çürük siyaseti emekliye ayıracağını' kaydetti.
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ömer çelik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, halkların demokratik partisi (hdp), kalp, cumhur ittifakı
ömer çelik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, halkların demokratik partisi (hdp), kalp, cumhur ittifakı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Birileri CHP'yi çalıyor

22:19 03.05.2023 (güncellendi: 22:35 03.05.2023)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bakın birileri CHP'yi çalıyor. Birileri CHP'yi gasbedip başkalarının hizmetine sunuyor. Kalp işareti yapmakta zorlananlar kürsüye çıkar çıkmaz HDP'nin sembolü olan işaretleri yapıyor" dedi.
AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlara hitap etti.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne az bir zaman kaldığını hatırlatan Çelik, sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na en güçlü mührü vurmak üzere hazır olduklarını söyledi.
Seçim sürecinin her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni müjdelerle devasa adımlarla ilerlediğini belirten Çelik, "14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı'mızı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek için verdiğimiz her oyla beraber karşımıza fitne siyasetiyle, ayrımcılık siyasetiyle çıkanlara da en güçlü cevabı vermiş olacağız. İşte o zaman demokrasi zaferimizi kutlayacağız" diye konuştu.

'Onları bizler siyaset sahnesinden göndereceğiz'

TCG Anadolu'nun İzmir'e gittiğini anımsatan Çelik, şöyle konuştu:
"TCG Anadolu gemimiz nerede? İzmir'de. Peki bu karşımızdaki ittifakın cumhurbaşkanı adaylarından biri çıkmış. Ne diyor? Diyor ki '15 Mayıs'ta TCG Anadolu gemisi, İzmir'den gidecek. İHA'ların, SİHA'ların da lafı bir daha duyulmayacak' diyor. Anadolu gemisinden niye rahatsız oluyorsun? İHA'lardan, SİHA'lardan niye rahatsız oluyorsun? HDP'nin niye rahatsız olduğunu biliyoruz. Teröre karşı operasyon yapılmasın diye rahatsız oluyor. Peki siz niye rahatsız oluyorsunuz? O yüzden '15 Mayıs'ta TCG Anadolu gemisini İzmir'den göndereceğiz' diyenlere, asıl onları bizler siyaset sahnesinden göndereceğiz."
Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi olarak Adana'da 411 spor kulübüne 9 milyon liralık destek verildiğini aktaran Çelik, "Bütün bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğindeki bu güçlü siyasetler sayesinde yapıldı" ifadesini kullandı.

'Kalpte sevgi olmayınca iki parmağını bir araya getirip kalp işareti yapamıyor'

Çelik, muhalefetin iki elini yan yana getirip kalp işareti yapmayı öğrenemediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Kalpte sevgi olmayınca iki parmağını bir araya getirip kalp işareti yapamıyor ama 3 aydır kalp işareti yapamayan CHP'lilerin, bunların cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarının dün 30 saniyede HDP'nin işaretini yaptığını gördük. Çukurova'daki CHP'li kardeşlerimize, gönül veren kardeşlerimize anlatın. Bakın birileri CHP'yi çalıyor. Birileri CHP'yi gasbedip başkalarının hizmetine sunuyor. Kalp işareti yapmakta zorlananlar kürsüye çıkar çıkmaz HDP'nin sembolü olan işaretleri yapıyor. Orada, meydanda terör örgütünü destekleyen sloganlar atıldığı zaman alkış tutuyorlar. "

'Bunların listesi ise GDO'lu bir liste'

Çelik, Adana'da muhalefet partilerinin milletvekili aday listelerini eleştirerek, "Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin listesi organik bir liste. Bunların listesi ise GDO'lu bir liste. Bunların listesi sentetik bir liste. Bunların listesi sahte bir liste" değerlendirmesinde bulundu.

'Masanın altındaki proje açığa çıkmıştır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yerde "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" dediğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:
"Bunlar mitinglerinde çıkmışlar HDP'nin işaretlerini yaparak o bölücü sloganlara alkış tutuyorlardı. Şimdi mesele netleşmiştir. Masanın altındaki proje açığa çıkmıştır. Her şey belli olmuştur. Bugün bunlardan bir tanesi çıktı dedi ki 'Seçimlerden sonra bizim arkadaşlarımız serbest kalacak.' Serbest kalacak dediklerinden bir tanesi ne demişti? Açıklaması neydi? 'Biz sırtımızı PKK'ya dayıyoruz' demişti. Ve o şekilde ceza almıştı. 'Sırtımızı PKK'ya dayıyoruz' diyenlerin serbest kalacağını vadediyor. Biz bunlara en güçlü cevabı tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan cevabını 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan diyerek vereceğiz."

'PYD ve YPG, PKK'nın Suriye koludur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın proje üzerine proje açıklarken karşısındakilerin hala kalp işaretini nasıl yapacaklarıyla uğraştıklarını dile getiren Çelik, "Şimdi bir şey daha çıktı. Çukurovalıların deyişiyle 10'lu masanın üyelerinden bir tanesi çıktı dedi ki 'PKK terör örgütü. Çünkü Avrupalılar ve Amerikalılar onu tanıyor. Ama PYD ve YPG meselesi farklı. Onu Avrupalılar ve Amerikalılar terör örgütü olarak tanımıyor' dedi. Bunlara hatırlatmak lazım. PYD ve YPG, PKK'nın Suriye koludur. Amerika'sı, Avrupa'sı onu tanımasa da milletimiz ve devletimiz bunlara terör örgütü demektedir" ifadesini kullandı.

'Bizim siyasetimiz yurttan sesler korosudur'

"Bunların yazılımında milletin sesine başka sesler karışıyor" diyen Çelik, şunları söyledi:
"Eskiden radyoda bir program vardı. Bizim siyasetimizi en iyi o tarif eder, Yurttan Sesler Korosu. Bizim siyasetimiz yurttan sesler korosudur; onların siyaseti, dokuzlu, onlu masanın kakofonisidir. Yurttan sesler korosunun kardeşlik, birlik şarkıları söylemesine, beraberlik türküleri söylemesine, dirlik içinde, bu ülkede kardeşçe yaşamasına kimse engel koyamayacak."
Çelik, 'vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na bir oy verdiği zaman çürük siyaseti emekliye ayıracağını' kaydetti.
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