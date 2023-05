AK Parti Sözcüsü Çelik: Birileri CHP'yi çalıyor

https://sputniknews.com.tr/20230503/ak-parti-sozcusu-celik-bakin-birileri-chpyi-caliyor-1070580880.html

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlara hitap etti.14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne az bir zaman kaldığını hatırlatan Çelik, sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na en güçlü mührü vurmak üzere hazır olduklarını söyledi.Seçim sürecinin her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni müjdelerle devasa adımlarla ilerlediğini belirten Çelik, "14 Mayıs günü Cumhurbaşkanı'mızı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek için verdiğimiz her oyla beraber karşımıza fitne siyasetiyle, ayrımcılık siyasetiyle çıkanlara da en güçlü cevabı vermiş olacağız. İşte o zaman demokrasi zaferimizi kutlayacağız" diye konuştu.'Onları bizler siyaset sahnesinden göndereceğiz'TCG Anadolu'nun İzmir'e gittiğini anımsatan Çelik, şöyle konuştu:Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi olarak Adana'da 411 spor kulübüne 9 milyon liralık destek verildiğini aktaran Çelik, "Bütün bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğindeki bu güçlü siyasetler sayesinde yapıldı" ifadesini kullandı.'Kalpte sevgi olmayınca iki parmağını bir araya getirip kalp işareti yapamıyor'Çelik, muhalefetin iki elini yan yana getirip kalp işareti yapmayı öğrenemediğini belirterek, şöyle devam etti:'Bunların listesi ise GDO'lu bir liste'Çelik, Adana'da muhalefet partilerinin milletvekili aday listelerini eleştirerek, "Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin listesi organik bir liste. Bunların listesi ise GDO'lu bir liste. Bunların listesi sentetik bir liste. Bunların listesi sahte bir liste" değerlendirmesinde bulundu.'Masanın altındaki proje açığa çıkmıştır'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yerde "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" dediğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:'PYD ve YPG, PKK'nın Suriye koludur'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın proje üzerine proje açıklarken karşısındakilerin hala kalp işaretini nasıl yapacaklarıyla uğraştıklarını dile getiren Çelik, "Şimdi bir şey daha çıktı. Çukurovalıların deyişiyle 10'lu masanın üyelerinden bir tanesi çıktı dedi ki 'PKK terör örgütü. Çünkü Avrupalılar ve Amerikalılar onu tanıyor. Ama PYD ve YPG meselesi farklı. Onu Avrupalılar ve Amerikalılar terör örgütü olarak tanımıyor' dedi. Bunlara hatırlatmak lazım. PYD ve YPG, PKK'nın Suriye koludur. Amerika'sı, Avrupa'sı onu tanımasa da milletimiz ve devletimiz bunlara terör örgütü demektedir" ifadesini kullandı.'Bizim siyasetimiz yurttan sesler korosudur'"Bunların yazılımında milletin sesine başka sesler karışıyor" diyen Çelik, şunları söyledi:Çelik, 'vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na bir oy verdiği zaman çürük siyaseti emekliye ayıracağını' kaydetti.

