https://sputniknews.com.tr/20230503/abd-rusya-ile-cin-arasindaki-stratejik-askeri-ittifaki-engellemeyi-planliyor-1070580769.html

ABD, Rusya ile Çin arasındaki stratejik askeri ittifakı engellemeyi planlıyor

ABD, Rusya ile Çin arasındaki stratejik askeri ittifakı engellemeyi planlıyor

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Washington’un Rusya ile Çin arasındaki stratejik askeri ittifakı engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T22:18+0300

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Foreign Affairs dergisine verdiği demeçte Washington yönetiminin Rusya ile Çin arasındaki stratejik askeri ittifakı engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.Milley, “Rusya ile Çin arasında stratejik askeri ittifakın kurulmasını görmek ABD'nin çıkarı ile örtüşmüyor ve bunun olmamasından emin olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.Washington'un Moskova ile Pekin arasında bir yakınlaşmanın kanıtlarını gördüğünü ve ABD'ye karşı ‘jeostratejik, siyasi ve askeri’ bir ittifakının kurulmasını engelleme niyetinde olduğunu kabul eden Milley, ABD ile Sovyetler Birliği'nin karşı karşıya geldiği Soğuk Savaş döneminin aksine şimdi dünyada üç ‘büyük güç’ olduğunu, söz konusu güçleri ABD, Rusya ve Çin olarak gördüğünü ifade etti.“Bunların tümü nüfus, ekonomi ve elbette askeri güç bakımından önemli doğal güç potansiyeline sahip. Üçünün de önemli nükleer cephanelikleri var” diyen Milley, böyle bir ‘üç kutuplu dünyayı’ yönetmenin çok daha zor olduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230503/batinin-rusya-cin-gerilimlerinin-ortasinda-berline-giden-obamadan-milyon-dolarlik-konusma-1070567205.html

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