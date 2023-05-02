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https://sputniknews.com.tr/20230502/yenikapi-marmarayda-raylara-atlayan-sahis-hayatini-kaybetti-1070479018.html
Yenikapı Marmaray'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
Yenikapı Marmaray'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle raylara atlayan kişi intihar etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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yenikapı
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Olay Yenikapı’da saat 08.23'te meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Marmaray’ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-karaismailoglu-kuzey-marmara-otoyolu-avrasya-tuneli-marmaray-afette-acil-durum-yolu-olacak-1068032255.html
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türkiye, istanbul, marmaray, yenikapı, intihar, intihar girişimi
türkiye, istanbul, marmaray, yenikapı, intihar, intihar girişimi

Yenikapı Marmaray'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti

12:12 02.05.2023
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALARYenikapı Marmaray İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle raylara atlayan kişi intihar etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi.
Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle raylara atlayan kişi intihar etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR
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Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle raylara atlayan kişi intihar etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi.
Olay Yenikapı’da saat 08.23'te meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Marmaray’ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
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