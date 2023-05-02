https://sputniknews.com.tr/20230502/yenikapi-marmarayda-raylara-atlayan-sahis-hayatini-kaybetti-1070479018.html
Yenikapı Marmaray'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
Yenikapı Marmaray'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle raylara atlayan kişi intihar etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:12+0300
2023-05-02T12:12+0300
2023-05-02T12:12+0300
türkiye
türkiye
istanbul
marmaray
yenikapı
intihar
intihar girişimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070478507_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_41f7caddc332c684dece523e5f08be98.jpg
Olay Yenikapı’da saat 08.23'te meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Marmaray’ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-karaismailoglu-kuzey-marmara-otoyolu-avrasya-tuneli-marmaray-afette-acil-durum-yolu-olacak-1068032255.html
türkiye
istanbul
yenikapı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070478507_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_7758122651ce6bbeffd3b50dbe67d1b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, marmaray, yenikapı, intihar, intihar girişimi
türkiye, istanbul, marmaray, yenikapı, intihar, intihar girişimi
Yenikapı Marmaray'da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
Abone ol
Yenikapı Marmaray İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle raylara atlayan kişi intihar etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi.
Olay Yenikapı’da saat 08.23'te meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Marmaray’ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.