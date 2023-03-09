https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-karaismailoglu-kuzey-marmara-otoyolu-avrasya-tuneli-marmaray-afette-acil-durum-yolu-olacak-1068032255.html
Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak
Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte düzenlenen Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T13:06+0300
2023-03-09T13:06+0300
2023-03-09T13:17+0300
türkiye
deprem
adil karaismailoğlu
bina
marmaray
istanbul
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Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:
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deprem, adil karaismailoğlu, bina, marmaray, istanbul
deprem, adil karaismailoğlu, bina, marmaray, istanbul
Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak
13:06 09.03.2023 (güncellendi: 13:17 09.03.2023) Abone ol
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte düzenlenen Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:
Avrasya Tüneli'nde sismik izolatörler kullandık.
İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var. Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek.
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak.