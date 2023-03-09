Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230309/bakan-karaismailoglu-kuzey-marmara-otoyolu-avrasya-tuneli-marmaray-afette-acil-durum-yolu-olacak-1068032255.html
Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak
Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte düzenlenen Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T13:06+0300
2023-03-09T13:17+0300
türkiye
deprem
adil karaismailoğlu
bina
marmaray
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066912933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_445361953e9e79e89ad06447f8cb7f58.jpg
Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066912933_140:0:788:486_1920x0_80_0_0_54d6377631f65ee489972871e6bfe4e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, adil karaismailoğlu, bina, marmaray, istanbul
deprem, adil karaismailoğlu, bina, marmaray, istanbul

Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak

13:06 09.03.2023 (güncellendi: 13:17 09.03.2023)
© AAAdil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte düzenlenen Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:
Avrasya Tüneli'nde sismik izolatörler kullandık.
İstanbul'da 100 kilometrenin üzerinde demir yolu yatırımımız var. Bunlar afette sığınak olacak, hatlarımız hizmete devam edecek.
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала