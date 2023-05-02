https://sputniknews.com.tr/20230502/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakandan-secim-aracinda-yer-alan-siluete-iliskin-aciklama-1070499720.html
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan seçim aracında yer alan silüete ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan seçim aracında yer alan silüete ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce'deki seçim aracında kadın silüeti kullanılmasına ilişkin, "Milletvekili adayı olan hanımefendinin... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T16:33+0300
2023-05-02T16:33+0300
2023-05-02T16:33+0300
2023 türkiye seçimleri
yeniden refah partisi
fatih erbakan
kadın
seçim
kadın milletvekili
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Erbakan ve beraberindeki heyet, Teknopark Ankara'yı ziyaret ederek Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin'den bilgi aldı.Ziyareti sırasında Erbakan, partisinin, Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılmasına ilişkin, bu durumun milletvekili adayı Seçkin'in tercihi ve reklam şirketinin hatası üzerine ortaya çıktığını anlattı.Erbakan, "Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız 'Bu hanımefendinin resmi olmasın' diye bir talepte bulunmuyor. Hanımefendi kendisi 'Benim resmim olmasın' diye talepte bulunuyor. Orada da kendisinin bu kişisel talebine, tercihine, hassasiyetine saygı gösterilmiş." diye konuştu.'Hanımların resmini basmayalım' diye bir iddiamız yok'Parti bünyesinde, 60'tan fazla kadın aday olduğunu vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230501/yeniden-refahin-secim-aracinda-kadin-aday-golge-olarak-yer-aldi-1070436246.html
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, kadın, seçim, kadın milletvekili
yeniden refah partisi, fatih erbakan, kadın, seçim, kadın milletvekili
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan seçim aracında yer alan silüete ilişkin açıklama
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce'deki seçim aracında kadın silüeti kullanılmasına ilişkin, "Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız 'Bu hanımefendinin resmi olmasın' diye bir talepte bulunmuyor." dedi.
Erbakan ve beraberindeki heyet, Teknopark Ankara'yı ziyaret ederek Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin'den bilgi aldı.
Ziyareti sırasında Erbakan, partisinin, Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılmasına ilişkin, bu durumun milletvekili adayı Seçkin'in tercihi ve reklam şirketinin hatası üzerine ortaya çıktığını anlattı.
Erbakan, "Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız 'Bu hanımefendinin resmi olmasın' diye bir talepte bulunmuyor. Hanımefendi kendisi 'Benim resmim olmasın' diye talepte bulunuyor. Orada da kendisinin bu kişisel talebine, tercihine, hassasiyetine saygı gösterilmiş." diye konuştu.
'Hanımların resmini basmayalım' diye bir iddiamız yok'
Parti bünyesinde, 60'tan fazla kadın aday olduğunu vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:
"Düzce dışında hepsinin fotoğrafları, afişlerde, pankartlarda, seçim araçlarında var. Bizim parti olarak 'hanımların resmini basmayalım' diye bir iddiamız ve talebimiz yok. Zaten seçildiği zaman Mecliste görev yapacak. Meclis kürsüsüne çıkıp konuşacak, yani gayet doğal bir şey, fotoğrafın olmaması gibi bir talebimizin olması söz konusu değil. Tabii maksatlı olarak maalesef belli çevreler tarafından Cumhur İttifakı'nın yıpratılması, Yeniden Refah Partisinin yıpratılmasına ilişkin bir operasyon. Dediğimiz gibi 'Bizim böyle bir uygulamamız, politikamız veya talebimiz kesinlikle yok.' Diğer bütün kadın adaylarının fotoğrafları her yerde var."