https://sputniknews.com.tr/20230502/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakandan-secim-aracinda-yer-alan-siluete-iliskin-aciklama-1070499720.html

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan seçim aracında yer alan silüete ilişkin açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan seçim aracında yer alan silüete ilişkin açıklama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce'deki seçim aracında kadın silüeti kullanılmasına ilişkin, "Milletvekili adayı olan hanımefendinin... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T16:33+0300

2023-05-02T16:33+0300

2023-05-02T16:33+0300

2023 türkiye seçimleri

yeniden refah partisi

fatih erbakan

kadın

seçim

kadın milletvekili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069872082_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0a8dbda5026f9815204255120540c120.jpg

Erbakan ve beraberindeki heyet, Teknopark Ankara'yı ziyaret ederek Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin'den bilgi aldı.Ziyareti sırasında Erbakan, partisinin, Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılmasına ilişkin, bu durumun milletvekili adayı Seçkin'in tercihi ve reklam şirketinin hatası üzerine ortaya çıktığını anlattı.Erbakan, "Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız 'Bu hanımefendinin resmi olmasın' diye bir talepte bulunmuyor. Hanımefendi kendisi 'Benim resmim olmasın' diye talepte bulunuyor. Orada da kendisinin bu kişisel talebine, tercihine, hassasiyetine saygı gösterilmiş." diye konuştu.'Hanımların resmini basmayalım' diye bir iddiamız yok'Parti bünyesinde, 60'tan fazla kadın aday olduğunu vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230501/yeniden-refahin-secim-aracinda-kadin-aday-golge-olarak-yer-aldi-1070436246.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeniden refah partisi, fatih erbakan, kadın, seçim, kadın milletvekili