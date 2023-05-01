https://sputniknews.com.tr/20230501/yeniden-refahin-secim-aracinda-kadin-aday-golge-olarak-yer-aldi-1070436246.html
Yeniden Refah’ın seçim aracında kadın aday ‘gölge’ olarak yer aldı
Yeniden Refah’ın seçim aracında kadın aday ‘gölge’ olarak yer aldı
Yeniden Refah Partisi’nin seçim araçlarında kadın adayın fotoğrafının gölge şeklinde yer alması tartışmalara sebep oldu. 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T15:00+0300
2023-05-01T15:00+0300
2023-05-01T15:00+0300
2023 türkiye seçimleri
yeniden refah partisi
ak parti
kadın
kadın hakları
kadınlara seçme ve seçilme hakkı
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Seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek olan Yeniden Refah Partisi'nin Düzce’deki seçim arabasında, kadın Milletvekili Adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafı karartılarak verildi.Veryansın TV'nin haberine göre seçim arabası üzerinde erkek milletvekili adaylarını fotoğraflarına yer verilirken kadın aday Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı kullanılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230428/fatih-erbakan-ataturk-yasasaydi-yeniden-refah-partili-olurdu-1070303249.html
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yeniden refah partisi, ak parti, kadın, kadın hakları, kadınlara seçme ve seçilme hakkı
yeniden refah partisi, ak parti, kadın, kadın hakları, kadınlara seçme ve seçilme hakkı
Yeniden Refah’ın seçim aracında kadın aday ‘gölge’ olarak yer aldı
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Yeniden Refah Partisi’nin seçim araçlarında kadın adayın fotoğrafının gölge şeklinde yer alması tartışmalara sebep oldu.
Seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek olan Yeniden Refah Partisi'nin Düzce’deki seçim arabasında, kadın Milletvekili Adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafı karartılarak verildi.
Veryansın TV'nin haberine
göre seçim arabası üzerinde erkek milletvekili adaylarını fotoğraflarına yer verilirken kadın aday Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı kullanılmadı.