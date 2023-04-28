https://sputniknews.com.tr/20230428/fatih-erbakan-ataturk-yasasaydi-yeniden-refah-partili-olurdu-1070303249.html

Fatih Erbakan: Atatürk yaşasaydı Yeniden Refah Partili olurdu

Fatih Erbakan: Atatürk yaşasaydı Yeniden Refah Partili olurdu

Cumhur İttifakı partilerinden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Atatürk ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 'Atatürk... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T09:39+0300

2023-04-28T09:39+0300

2023-04-28T09:39+0300

2023 türkiye seçimleri

necmettin erbakan

yeniden refah partisi

atatürk

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Atatürk ile ilgili açıklamalarda bulundu."Atatürk demek, tam bağımsız Türkiye demek, yeniden büyük Türkiye demek, şahsiyetli dış politika demek" diyen Erbakan "Atatürk yaşasaydı Yeniden Refah Partili olurdu" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230428/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-bunlar-lgbtci-iyi-parti-hdp-yonetimi-ve-chp-lgbtci-1070296690.html

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necmettin erbakan, yeniden refah partisi, atatürk