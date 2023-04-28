https://sputniknews.com.tr/20230428/fatih-erbakan-ataturk-yasasaydi-yeniden-refah-partili-olurdu-1070303249.html
Fatih Erbakan: Atatürk yaşasaydı Yeniden Refah Partili olurdu
Fatih Erbakan: Atatürk yaşasaydı Yeniden Refah Partili olurdu
Cumhur İttifakı partilerinden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Atatürk ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 'Atatürk... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T09:39+0300
2023-04-28T09:39+0300
2023-04-28T09:39+0300
2023 türkiye seçimleri
necmettin erbakan
yeniden refah partisi
atatürk
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Atatürk ile ilgili açıklamalarda bulundu."Atatürk demek, tam bağımsız Türkiye demek, yeniden büyük Türkiye demek, şahsiyetli dış politika demek" diyen Erbakan "Atatürk yaşasaydı Yeniden Refah Partili olurdu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230428/yeniden-refah-partisi-lideri-erbakan-bunlar-lgbtci-iyi-parti-hdp-yonetimi-ve-chp-lgbtci-1070296690.html
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necmettin erbakan, yeniden refah partisi, atatürk
necmettin erbakan, yeniden refah partisi, atatürk
Fatih Erbakan: Atatürk yaşasaydı Yeniden Refah Partili olurdu
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Cumhur İttifakı partilerinden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Atatürk ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 'Atatürk yaşasaydı Yeniden Refah Partili olurdu' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Atatürk ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Atatürk demek, tam bağımsız Türkiye demek, yeniden büyük Türkiye demek, şahsiyetli dış politika demek" diyen Erbakan "Atatürk yaşasaydı Yeniden Refah Partili olurdu" dedi.