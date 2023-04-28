Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Bunlar LGBT'ci, İYİ Parti, HDP yönetimi ve CHP LGBT'ci

"Gün geçmiyor ki PKK'nın bir yöneticisi çıkıp da Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ilgili masaya destek istemesin. En son Cemil Bayık, terörist elebaşı Almanya Düsseldorf'da Sayın Kılıçdaroğlu için seçim kampanyası yapıyor. 'Türkiye'de yedili masa iktidar olması lazım, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması lazım' diyor. Kim, Cemil Bayık. PKK'nın bu kadar açıktan isim vererek, adres göstererek destek verdiği yedili masadan bu ülkeye bu millete bir hayır gelir mi, Allah aşkına. Neye karşılık PKK, her gün bir video yayınlayıp da sizi destekliyor. İşte bu felaketlerden ülkemizin, milletimizin korunması için, yedili masanın iktidara gelmemesi için Yeniden Refah Partisi olarak çok stratejik bir karar aldık. Çok kritik bir zamanda çok kritik bir karar aldık ve Cenabı Allah inşallah bu vesileyle Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren Yeniden Refah Partimizi, Milli Görüş'ü 21 sene aradan sonra yeniden Meclis'e taşımayı nasip etsin."