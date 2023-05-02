https://sputniknews.com.tr/20230502/unlu-yonetmen-oliver-stonedan-putine-ovgu-buyuk-lider-1070496196.html

Ünlü yönetmen Oliver Stone'dan Putin'e övgü: Büyük lider

Ünlü yönetmen Oliver Stone'dan Putin'e övgü: Büyük lider

ABD'li film yönetmeni Oliver Stone, Rusya lideri Vladimir Putin'i 'ülkesi için büyük bir lider' olarak nitelendirdi ve Rusya'nın nükleer sektördeki... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T16:02+0300

2023-05-02T16:02+0300

2023-05-02T16:13+0300

yaşam

rusya

vladimir putin

oliver stone

övgü

yönetmen

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Dünyaca ünlü yönetmen Oliver Stone, Guardian gazetesine açıklamalarda bulundu. Stone, İngiliz gazetesine verdiği röportajda, "Rusya'nın nükleer enerji konusunda harika bir iş çıkardığını düşünüyorum" dedi. Çin'in de bu alanda bir lider olduğunun altını çizen Stone, Çin'deki nükleer enerji sektörünün incelenip bu belgesele dahil edilememesini de utanç olarak niteledi. ABD'li yönetmen, Putin'e ilişkin ise "Ülkesi için büyük bir lider. İnsanlar onu seviyor" ifadelerini kullandı.Stone, 2015 ila 2017 yılları arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılan birkaç röportajdan oluşan 'Putin Röportajları' (The Putin Interviews) adlı 4 bölümlük bir televizyon dizisini 2017 yılında yayınlamıştı.Stone’un nükleer enerjiyle ilgili yeni belgesel filmi Nuclear Now (Nükleer Zamanı) da 29 Mart'ta ABD sinemalarında vizyona girdi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/yonetmen-oliver-stoneun-nukleer-enerjiyi-konu-alan-yeni-belgeseli-gosterime-girdi---1068888191.html

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