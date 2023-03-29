https://sputniknews.com.tr/20230329/yonetmen-oliver-stoneun-nukleer-enerjiyi-konu-alan-yeni-belgeseli-gosterime-girdi---1068888191.html
Yönetmen Oliver Stone’un nükleer enerjiyi konu alan yeni belgeseli gösterime girdi
Yönetmen Oliver Stone’un nükleer enerjiyi konu alan yeni belgeseli gösterime girdi
ABD’li ünlü yönetmen Oliver Stone’un nükleer enerjiyle ilgili yeni belgesel filmi Nuclear Now (Nükleer Zamanı) ABD sinemalarında girdi. Oscar ödüllü yönetmenin... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T10:44+0300
2023-03-29T10:44+0300
2023-03-29T10:44+0300
oliver stone
dünya
abd
sinema
film
belgesel
çernobil
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Yönetmen Oliver Stone’un Nuclear Now belgeselinin fragmanında, anlatıcı ve uzmanlar, ‘nükleer enerjinin geleceğin başlıca enerji kaynağı olduğunu söylüyorlar, kömür ve doğalgaz gibi kaynaklarınsa dünya için tehdit oluşturduğunu’ ekliyorlar. Fragmanda konuşmasından bir kesite yer verilen uzmanlardan birisi, ‘nükleer enerjiden korkmaya gerek olmadığını ve söz konusu enerji kaynağının insanlığı kurtarabileceğini’ belirtiyor. Söz konusu uzman, “Kömürse tehlikeli. Kömürden kaynaklanan sebeplerle iki hafta içerisinde ölenlerin sayısı, zamanın başlangıcından beri nükleer enerji yüzünden ölenlerin sayısından çok daha yüksek” diyor ve nükleer enerjiyle ilgili korkuların da ‘sadece Çernobil’de yaşanmış tek bir olaydan kaynaklandığını’ söylüyor. Belgeselde görüşlerini aktaran uzmanlardan bir diğeriyse, “İklim değişikliğiyle kıyaslandığında nükleer atıklar bir hiçtir” yorumunu yapıyor. ABD sinemalarında dün gösterime giren belgeselin yakında da internet üstünden yayın yapan film-dizi platformlarından birinde gösterime girmesi bekleniyor.
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oliver stone, abd, sinema, film, belgesel, çernobil
oliver stone, abd, sinema, film, belgesel, çernobil
Yönetmen Oliver Stone’un nükleer enerjiyi konu alan yeni belgeseli gösterime girdi
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ABD’li ünlü yönetmen Oliver Stone’un nükleer enerjiyle ilgili yeni belgesel filmi Nuclear Now (Nükleer Zamanı) ABD sinemalarında girdi. Oscar ödüllü yönetmenin yeni belgeselinin, internet üstünden yayın yapan film platformlarında da yakında gösterime girmesi bekleniyor.
Yönetmen Oliver Stone’un Nuclear Now belgeselinin fragmanında, anlatıcı ve uzmanlar, ‘nükleer enerjinin geleceğin başlıca enerji kaynağı olduğunu söylüyorlar, kömür ve doğalgaz gibi kaynaklarınsa dünya için tehdit oluşturduğunu’ ekliyorlar.
Fragmanda konuşmasından bir kesite yer verilen uzmanlardan birisi, ‘nükleer enerjiden korkmaya gerek olmadığını ve söz konusu enerji kaynağının insanlığı kurtarabileceğini’ belirtiyor.
Söz konusu uzman, “Kömürse tehlikeli. Kömürden kaynaklanan sebeplerle iki hafta içerisinde ölenlerin sayısı, zamanın başlangıcından beri nükleer enerji yüzünden ölenlerin sayısından çok daha yüksek” diyor ve nükleer enerjiyle ilgili korkuların da ‘sadece Çernobil’de yaşanmış tek bir olaydan kaynaklandığını’ söylüyor.
Belgeselde görüşlerini aktaran uzmanlardan bir diğeriyse, “İklim değişikliğiyle kıyaslandığında nükleer atıklar bir hiçtir” yorumunu yapıyor.
ABD sinemalarında dün gösterime giren belgeselin yakında da internet üstünden yayın yapan film-dizi platformlarından birinde gösterime girmesi bekleniyor.