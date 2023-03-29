https://sputniknews.com.tr/20230329/yonetmen-oliver-stoneun-nukleer-enerjiyi-konu-alan-yeni-belgeseli-gosterime-girdi---1068888191.html

Yönetmen Oliver Stone’un nükleer enerjiyi konu alan yeni belgeseli gösterime girdi

Yönetmen Oliver Stone’un nükleer enerjiyi konu alan yeni belgeseli gösterime girdi

ABD’li ünlü yönetmen Oliver Stone’un nükleer enerjiyle ilgili yeni belgesel filmi Nuclear Now (Nükleer Zamanı) ABD sinemalarında girdi. Oscar ödüllü yönetmenin... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T10:44+0300

2023-03-29T10:44+0300

2023-03-29T10:44+0300

oliver stone

dünya

abd

sinema

film

belgesel

çernobil

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Yönetmen Oliver Stone’un Nuclear Now belgeselinin fragmanında, anlatıcı ve uzmanlar, ‘nükleer enerjinin geleceğin başlıca enerji kaynağı olduğunu söylüyorlar, kömür ve doğalgaz gibi kaynaklarınsa dünya için tehdit oluşturduğunu’ ekliyorlar. Fragmanda konuşmasından bir kesite yer verilen uzmanlardan birisi, ‘nükleer enerjiden korkmaya gerek olmadığını ve söz konusu enerji kaynağının insanlığı kurtarabileceğini’ belirtiyor. Söz konusu uzman, “Kömürse tehlikeli. Kömürden kaynaklanan sebeplerle iki hafta içerisinde ölenlerin sayısı, zamanın başlangıcından beri nükleer enerji yüzünden ölenlerin sayısından çok daha yüksek” diyor ve nükleer enerjiyle ilgili korkuların da ‘sadece Çernobil’de yaşanmış tek bir olaydan kaynaklandığını’ söylüyor. Belgeselde görüşlerini aktaran uzmanlardan bir diğeriyse, “İklim değişikliğiyle kıyaslandığında nükleer atıklar bir hiçtir” yorumunu yapıyor. ABD sinemalarında dün gösterime giren belgeselin yakında da internet üstünden yayın yapan film-dizi platformlarından birinde gösterime girmesi bekleniyor.

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oliver stone, abd, sinema, film, belgesel, çernobil