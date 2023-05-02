https://sputniknews.com.tr/20230502/sirtinda-ek-bir-kolla-dunyaya-geldi--1070477832.html

Hindistan'da bir bebek, sırtında ek kolla dünyaya geldi

Hindistan'da bir bebek, sırtında ek kolla dünyaya geldi

Hindistan'da bir bebek, 2 koluna ek olarak sırtında bir kolla dünyaya geldi. 3 kolla doğan bebeğin fazla uzvunun ameliyatla kesilmesi planlanıyor. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T12:08+0300

2023-05-02T12:08+0300

2023-05-02T12:12+0300

yaşam

hindistan

bebek

doğum

sağ kol

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Hindistan'ın kuzeyindeki Rajasthan'daki yerel bir hastanede dünyaya gelen bebek, iki koluna ek olarak sırtında üçüncü bir kolla doğdu.Doktorlar, bebeğe tıp literatüründe şu ana dek yalnızca birkaç kez rastlanan polimeli teşhisi koydu.İnternette yayılan görüntülerde, bebeğin yan yattığı ve biri sırtındaki uzvuna dokunduğunda ağladığı görülüyor. Görüntülerde bebeğin göbek bağının hâlâ bağlı olması da dikkat çekti.Çocuğun adı, cinsiyeti ve doğum yöntemi ise henüz açıklanmadı.Doktorlar ayrıca, çocuğun nasıl tedavi edileceğini belirtmedi ancak benzer vakalarda fazladan çıkan uzvun ameliyatla kesildiği biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230427/oyun-konsoluyla-dollenen-embriyolardan-2-bebek-dunyaya-geldi-1070260451.html

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hindistan, bebek, doğum, sağ kol