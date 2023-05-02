https://sputniknews.com.tr/20230502/sirtinda-ek-bir-kolla-dunyaya-geldi--1070477832.html
Hindistan'da bir bebek, sırtında ek kolla dünyaya geldi
Hindistan'da bir bebek, sırtında ek kolla dünyaya geldi
Hindistan'da bir bebek, 2 koluna ek olarak sırtında bir kolla dünyaya geldi. 3 kolla doğan bebeğin fazla uzvunun ameliyatla kesilmesi planlanıyor. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:08+0300
2023-05-02T12:08+0300
2023-05-02T12:12+0300
yaşam
hindistan
bebek
doğum
sağ kol
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Hindistan'ın kuzeyindeki Rajasthan'daki yerel bir hastanede dünyaya gelen bebek, iki koluna ek olarak sırtında üçüncü bir kolla doğdu.Doktorlar, bebeğe tıp literatüründe şu ana dek yalnızca birkaç kez rastlanan polimeli teşhisi koydu.İnternette yayılan görüntülerde, bebeğin yan yattığı ve biri sırtındaki uzvuna dokunduğunda ağladığı görülüyor. Görüntülerde bebeğin göbek bağının hâlâ bağlı olması da dikkat çekti.Çocuğun adı, cinsiyeti ve doğum yöntemi ise henüz açıklanmadı.Doktorlar ayrıca, çocuğun nasıl tedavi edileceğini belirtmedi ancak benzer vakalarda fazladan çıkan uzvun ameliyatla kesildiği biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/oyun-konsoluyla-dollenen-embriyolardan-2-bebek-dunyaya-geldi-1070260451.html
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hindistan, bebek, doğum, sağ kol
hindistan, bebek, doğum, sağ kol
Hindistan'da bir bebek, sırtında ek kolla dünyaya geldi
12:08 02.05.2023 (güncellendi: 12:12 02.05.2023) Abone ol
Hindistan'da bir bebek, 2 koluna ek olarak sırtında bir kolla dünyaya geldi. 3 kolla doğan bebeğin fazla uzvunun ameliyatla kesilmesi planlanıyor.
Hindistan'ın kuzeyindeki Rajasthan'daki yerel bir hastanede dünyaya gelen bebek, iki koluna ek olarak sırtında üçüncü bir kolla doğdu.
Doktorlar, bebeğe tıp literatüründe şu ana dek yalnızca birkaç kez rastlanan polimeli teşhisi koydu.
İnternette yayılan görüntülerde, bebeğin yan yattığı ve biri sırtındaki uzvuna dokunduğunda ağladığı görülüyor. Görüntülerde bebeğin göbek bağının hâlâ bağlı olması da dikkat çekti.
Çocuğun adı, cinsiyeti ve doğum yöntemi ise henüz açıklanmadı.
Doktorlar ayrıca, çocuğun nasıl tedavi edileceğini belirtmedi ancak benzer vakalarda fazladan çıkan uzvun ameliyatla kesildiği biliniyor.