https://sputniknews.com.tr/20230427/oyun-konsoluyla-dollenen-embriyolardan-2-bebek-dunyaya-geldi-1070260451.html

Oyun konsoluyla döllenen embriyolardan 2 bebek dünyaya geldi

Oyun konsoluyla döllenen embriyolardan 2 bebek dünyaya geldi

İspanya merkezli bir teknoloji girişimi, robotik dölleme yöntemiyle oluşturulan embriyolardan 2 sağlıklı bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T13:17+0300

2023-04-27T13:17+0300

2023-04-27T13:20+0300

yaşam

playstation

yapay dölleme

insan

doğum

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İspanyol bir teknoloji girişimi, oyun konsolu kullanarak kontrol edilebilen ve sperm enjekte eden robot inşa etti. Ekip, robotu insan yumurtalarını döllemek için kullandı ve çalışma, 2 sağlıklı kız bebeğin doğumuyla sonuçlandı.Girişimde bulunan öğrenci Eduard Alba'nın, oyun konsolu kullanarak küçük bir tüp bebek (in vitro fertilizasyon/IVF) iğnesiyle tekil sperm hücrelerini insan yumurtalarına birçok kez yerleştirdiği aktarıldı. İşlem toplamda 10'dan fazla yumurtayı döllemek için tekrar tekrar uygulandı.Bilim dünyasında sevinç yaratan bu çalışmada kritik rolde görev alan Alba, basına verdiği demeçte, "Sakindim. Tam o anda, 'Bu sadece bir deney daha' diye düşündüm" dedi.Mevcut tüp bebek uygulaması yoğun emek gerektirdiğinden, ABD'de her hamilelik girişiminin yaklaşık 20 bin dolara mal oluyor.Sürecin bazı kısımlarını giderek daha fazla otomatikleştirerek maliyetin düşürülmesi ve tüp bebek tedavisinin daha yaygın hale getirilmesi planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230404/arastirmaya-gore-istenen-cinsiyette-bebek-dogurabilmek-artik-mumkun-yuzde-80-oraninda-ise-yariyor-1069161677.html

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playstation, yapay dölleme, insan, doğum