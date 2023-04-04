Araştırmaya göre istenen cinsiyette bebek doğurabilmek artık mümkün: 'Yüzde 80 oranında işe yarıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230404/arastirmaya-gore-istenen-cinsiyette-bebek-dogurabilmek-artik-mumkun-yuzde-80-oraninda-ise-yariyor-1069161677.html
Araştırmaya göre istenen cinsiyette bebek doğurabilmek artık mümkün: 'Yüzde 80 oranında işe yarıyor'
Araştırmaya göre istenen cinsiyette bebek doğurabilmek artık mümkün: 'Yüzde 80 oranında işe yarıyor'
Bilim insanları, ebeveynlerin bebeklerinin cinsiyetini seçmelerine olanak tanıyan yeni bir IVF (tüp bebek) tekniği geliştirdi. Söz konusu tekniğin yüzde 80... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T14:55+0300
2023-04-04T15:01+0300
yaşam
bebek
bilim
bilim insanları
cinsiyet
cinsiyet değiştirme
araştırma
ivf
teknik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103846/65/1038466500_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7ae622928ff29a494f23d676e2adb5f4.jpg
ABD'de alanında uzman bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışmada yeni bir tüp bebek yöntemi geliştirildi. Ebeveynlerin isteyen cinsiyette bebek sahibi olmasını sağlayacağı öne sürülen tekniğin yüzde 80 oranında başarılı olduğu belirtildi.Aralarında New York'taki Weill Cornell Medicine'den Prof. Gianpiero Palermo'nun da bulunduğu araştırmacılar, tekniğin 'son derece güvenli olduğu kadar verimli, ucuz ve etik açıdan kabul edilebilir' olduğunu söylüyor.Bulgularını çarşamba günü Plos One'da yayınlayan araştırmacılar, spermi önceden ayırmak ve seçmek için bir teknik belirledi; bu da embriyoların cinsiyetinin belirlenebileceği anlamına geliyor.Araştırmacılar, yoğunluk ölçümlerini kullanarak, bir X kromozomunu veya bir Y kromozomunu çerip içermediklerine göre spermi seçtiler. Çalışma, X kromozomu içeren spermin, Y kromozomu içeren spermden biraz daha ağır olduğunu öne sürüyor.Sperm zenginleştirme ve cinsiyet belirleme işlemi, arzu edilen cinsiyet için embriyoların seçilmesini sağlıyor. Birçok ülkede yasadışıAncak cinsiyet seçimi, etik kaygılar nedeniyle hâlâ bir tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Cinsiyete bağlı hastalık gibi nedenler olmaksızın cinsiyete dayalı embriyo seçimi birçok ülkede yasadışı. Bir çocuğun cinsiyetini seçmek için bu teknolojinin kullanılması Amerika'da yasa dışı olmasa da kullanımı oldukça tartışmalı.İngiltere'de ise hemen her ülkede olduğu gibi, çocuğun cinsiyetini seçmek belirli durumlar dışında yasak.
https://sputniknews.com.tr/20230309/bilim-dunyasinda-ilk-kez-iki-erkek-fareden-bir-yavru-dogdu-insanlar-icin-ornek-olabilir-1068036795.html
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103846/65/1038466500_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_cc61f88e26328d7e2c2a37e41b1a5420.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bebek, bilim, bilim insanları, cinsiyet, cinsiyet değiştirme, araştırma, ivf, teknik
bebek, bilim, bilim insanları, cinsiyet, cinsiyet değiştirme, araştırma, ivf, teknik

Araştırmaya göre istenen cinsiyette bebek doğurabilmek artık mümkün: 'Yüzde 80 oranında işe yarıyor'

14:55 04.04.2023 (güncellendi: 15:01 04.04.2023)
© AA / doğum + bebek
doğum + bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA /
Abone olTelegram
Bilim insanları, ebeveynlerin bebeklerinin cinsiyetini seçmelerine olanak tanıyan yeni bir IVF (tüp bebek) tekniği geliştirdi. Söz konusu tekniğin yüzde 80 oranında işe yaradığı bildirildi.
ABD'de alanında uzman bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışmada yeni bir tüp bebek yöntemi geliştirildi.
Ebeveynlerin isteyen cinsiyette bebek sahibi olmasını sağlayacağı öne sürülen tekniğin yüzde 80 oranında başarılı olduğu belirtildi.
Aralarında New York'taki Weill Cornell Medicine'den Prof. Gianpiero Palermo'nun da bulunduğu araştırmacılar, tekniğin 'son derece güvenli olduğu kadar verimli, ucuz ve etik açıdan kabul edilebilir' olduğunu söylüyor.
Bulgularını çarşamba günü Plos One'da yayınlayan araştırmacılar, spermi önceden ayırmak ve seçmek için bir teknik belirledi; bu da embriyoların cinsiyetinin belirlenebileceği anlamına geliyor.
Araştırmacılar, yoğunluk ölçümlerini kullanarak, bir X kromozomunu veya bir Y kromozomunu çerip içermediklerine göre spermi seçtiler. Çalışma, X kromozomu içeren spermin, Y kromozomu içeren spermden biraz daha ağır olduğunu öne sürüyor.
Sperm zenginleştirme ve cinsiyet belirleme işlemi, arzu edilen cinsiyet için embriyoların seçilmesini sağlıyor.

Birçok ülkede yasadışı

Ancak cinsiyet seçimi, etik kaygılar nedeniyle hâlâ bir tartışma konusu olmayı sürdürüyor.
Cinsiyete bağlı hastalık gibi nedenler olmaksızın cinsiyete dayalı embriyo seçimi birçok ülkede yasadışı. Bir çocuğun cinsiyetini seçmek için bu teknolojinin kullanılması Amerika'da yasa dışı olmasa da kullanımı oldukça tartışmalı.
İngiltere'de ise hemen her ülkede olduğu gibi, çocuğun cinsiyetini seçmek belirli durumlar dışında yasak.
Fare - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
YAŞAM
Bilim dünyasında ilk kez iki erkek fareden bir yavru doğdu: 'İnsanlar için örnek olabilir'
9 Mart, 14:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала