https://sputniknews.com.tr/20230404/arastirmaya-gore-istenen-cinsiyette-bebek-dogurabilmek-artik-mumkun-yuzde-80-oraninda-ise-yariyor-1069161677.html

Araştırmaya göre istenen cinsiyette bebek doğurabilmek artık mümkün: 'Yüzde 80 oranında işe yarıyor'

Araştırmaya göre istenen cinsiyette bebek doğurabilmek artık mümkün: 'Yüzde 80 oranında işe yarıyor'

Bilim insanları, ebeveynlerin bebeklerinin cinsiyetini seçmelerine olanak tanıyan yeni bir IVF (tüp bebek) tekniği geliştirdi. Söz konusu tekniğin yüzde 80... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T14:55+0300

2023-04-04T14:55+0300

2023-04-04T15:01+0300

yaşam

bebek

bilim

bilim insanları

cinsiyet

cinsiyet değiştirme

araştırma

ivf

teknik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103846/65/1038466500_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7ae622928ff29a494f23d676e2adb5f4.jpg

ABD'de alanında uzman bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışmada yeni bir tüp bebek yöntemi geliştirildi. Ebeveynlerin isteyen cinsiyette bebek sahibi olmasını sağlayacağı öne sürülen tekniğin yüzde 80 oranında başarılı olduğu belirtildi.Aralarında New York'taki Weill Cornell Medicine'den Prof. Gianpiero Palermo'nun da bulunduğu araştırmacılar, tekniğin 'son derece güvenli olduğu kadar verimli, ucuz ve etik açıdan kabul edilebilir' olduğunu söylüyor.Bulgularını çarşamba günü Plos One'da yayınlayan araştırmacılar, spermi önceden ayırmak ve seçmek için bir teknik belirledi; bu da embriyoların cinsiyetinin belirlenebileceği anlamına geliyor.Araştırmacılar, yoğunluk ölçümlerini kullanarak, bir X kromozomunu veya bir Y kromozomunu çerip içermediklerine göre spermi seçtiler. Çalışma, X kromozomu içeren spermin, Y kromozomu içeren spermden biraz daha ağır olduğunu öne sürüyor.Sperm zenginleştirme ve cinsiyet belirleme işlemi, arzu edilen cinsiyet için embriyoların seçilmesini sağlıyor. Birçok ülkede yasadışıAncak cinsiyet seçimi, etik kaygılar nedeniyle hâlâ bir tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Cinsiyete bağlı hastalık gibi nedenler olmaksızın cinsiyete dayalı embriyo seçimi birçok ülkede yasadışı. Bir çocuğun cinsiyetini seçmek için bu teknolojinin kullanılması Amerika'da yasa dışı olmasa da kullanımı oldukça tartışmalı.İngiltere'de ise hemen her ülkede olduğu gibi, çocuğun cinsiyetini seçmek belirli durumlar dışında yasak.

https://sputniknews.com.tr/20230309/bilim-dunyasinda-ilk-kez-iki-erkek-fareden-bir-yavru-dogdu-insanlar-icin-ornek-olabilir-1068036795.html

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bebek, bilim, bilim insanları, cinsiyet, cinsiyet değiştirme, araştırma, ivf, teknik