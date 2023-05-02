https://sputniknews.com.tr/20230502/senol-gunesten-okan-buruk-aciklamasi-uzgunum-1070480012.html

Şenol Güneş'ten Okan Buruk açıklaması: Üzgünüm

Şenol Güneş'ten Okan Buruk açıklaması: Üzgünüm

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde saha kenarında Okan Buruk ile tartışma yaşayan Şenol Güneş konu hakkında yeni açıklama yaptı. Güneş, "Ekranlara nasıl yansıdı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T12:30+0300

2023-05-02T12:30+0300

2023-05-02T12:32+0300

spor

beşiktaş

şenol güneş

galatasaray

galibiyet

okan buruk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070479818_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1a831927bd4e46703f0c6b8121278ca.jpg

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de alınan Galatasaray galibiyeti sonrası Sabah'a konuştu.Şenol Güneş, "Ligde görev yapan pek çok hoca öğrenciniz. Emre Belözoğlu, Fatih Tekke, Çağdaş Atan... Okan Buruk da bunlardan biri. Onlar için ne söylersiniz?"sorusunu şöyle yanıtladı:‘Aramızdaki büyütülecek bir şey değil’Güneş, "Maçta Okan Hoca’yla kısa bir tartışma yaşandı ekranlara da yansıyan. Neden gerildiniz?" sorusunu da “Maçın heyecanı ile bir itiraz vardı. Ekranlara nasıl yansıdı bilmiyorum ama böyle bir algı oluşmasına alet olduğumuz için üzgünüm. Ben bütün antrenörlere saygılıyım. Aramızdaki büyütülecek bir şey değil" diyerek yanıtladı."Başarıdaki sırrınız nedir?" sorusu karşısında ise Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:Ne olmuştu?Galatasaray galibiyeti sonrası konuşan Güneş, "Bir oyuncumuzun el hareketi vardı. Okan Hoca da 4. hakeme neden sarı kart göstermediğini söyledi. Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Oyuncularına haklı olarak sahip çıkacak. 'Sakin ol sen de aynı hareketi yaptın' dedim. O da bana çizgiyi geçtiğimi söyledi. Ben de 'Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim' dedim. Anladım ki gerginlik yapacak. Uzaklaştım oradan. Severim. İşini iyi yapıyor. Allah yolunu açık etsin" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230501/senol-gunes-okan-buruk-oyunda-bazen-kendini-kaybedebiliyor-1070428204.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, şenol güneş, galatasaray, galibiyet, okan buruk