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Şenol Güneş'ten Okan Buruk açıklaması: Üzgünüm
Şenol Güneş'ten Okan Buruk açıklaması: Üzgünüm
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde saha kenarında Okan Buruk ile tartışma yaşayan Şenol Güneş konu hakkında yeni açıklama yaptı. Güneş, "Ekranlara nasıl yansıdı... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T12:30+0300
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spor
beşiktaş
şenol güneş
galatasaray
galibiyet
okan buruk
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Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de alınan Galatasaray galibiyeti sonrası Sabah'a konuştu.Şenol Güneş, "Ligde görev yapan pek çok hoca öğrenciniz. Emre Belözoğlu, Fatih Tekke, Çağdaş Atan... Okan Buruk da bunlardan biri. Onlar için ne söylersiniz?"sorusunu şöyle yanıtladı:‘Aramızdaki büyütülecek bir şey değil’Güneş, "Maçta Okan Hoca’yla kısa bir tartışma yaşandı ekranlara da yansıyan. Neden gerildiniz?" sorusunu da “Maçın heyecanı ile bir itiraz vardı. Ekranlara nasıl yansıdı bilmiyorum ama böyle bir algı oluşmasına alet olduğumuz için üzgünüm. Ben bütün antrenörlere saygılıyım. Aramızdaki büyütülecek bir şey değil" diyerek yanıtladı."Başarıdaki sırrınız nedir?" sorusu karşısında ise Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:Ne olmuştu?Galatasaray galibiyeti sonrası konuşan Güneş, "Bir oyuncumuzun el hareketi vardı. Okan Hoca da 4. hakeme neden sarı kart göstermediğini söyledi. Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Oyuncularına haklı olarak sahip çıkacak. 'Sakin ol sen de aynı hareketi yaptın' dedim. O da bana çizgiyi geçtiğimi söyledi. Ben de 'Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim' dedim. Anladım ki gerginlik yapacak. Uzaklaştım oradan. Severim. İşini iyi yapıyor. Allah yolunu açık etsin" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230501/senol-gunes-okan-buruk-oyunda-bazen-kendini-kaybedebiliyor-1070428204.html
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beşiktaş, şenol güneş, galatasaray, galibiyet, okan buruk
beşiktaş, şenol güneş, galatasaray, galibiyet, okan buruk

Şenol Güneş'ten Okan Buruk açıklaması: Üzgünüm

12:30 02.05.2023 (güncellendi: 12:32 02.05.2023)
© AAŞenol Güneş ve Okan Buruk
Şenol Güneş ve Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde saha kenarında Okan Buruk ile tartışma yaşayan Şenol Güneş konu hakkında yeni açıklama yaptı. Güneş, "Ekranlara nasıl yansıdı bilmiyorum ama böyle bir algı oluşmasına alet olduğumuz için üzgünüm" dedi.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de alınan Galatasaray galibiyeti sonrası Sabah'a konuştu.
Şenol Güneş, "Ligde görev yapan pek çok hoca öğrenciniz. Emre Belözoğlu, Fatih Tekke, Çağdaş Atan... Okan Buruk da bunlardan biri. Onlar için ne söylersiniz?"sorusunu şöyle yanıtladı:
"Onlarla gurur duyuyorum. Okan da çok efendi, başarılı. Oyuncu olarak da bu işe çok emek verdi. Çalıştı, yoktan var etti. Antrenör olarak da çalıştığı tüm takımlarda çok iyi çıkış yaptı. O ve diğer arkadaşların hepsiyle gurur duyuyorum. Başarılı olanın yaşına, gençliğine bakmadan bilgisinden faydalanmak gerekir. Yeni-eski, usta-çırak ayrımı yapmamak gerek. Hepsi lazım. Mesela tıp okursunuz ama hastaneye girdiğiniz anda yaşanan tecrübe, etrafınızdaki doktorlardan öğrendikleriniz daha fazladır. Sahada da bu iş böyle. Biz tecrübelilerin de genç arkadaşlara destek olması gerek."

‘Aramızdaki büyütülecek bir şey değil’

Güneş, "Maçta Okan Hoca’yla kısa bir tartışma yaşandı ekranlara da yansıyan. Neden gerildiniz?" sorusunu da “Maçın heyecanı ile bir itiraz vardı. Ekranlara nasıl yansıdı bilmiyorum ama böyle bir algı oluşmasına alet olduğumuz için üzgünüm. Ben bütün antrenörlere saygılıyım. Aramızdaki büyütülecek bir şey değil" diyerek yanıtladı.
"Başarıdaki sırrınız nedir?" sorusu karşısında ise Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önce kendimi değiştirdim. Sonra etrafıma katkı yaptım. Ortaya prensipler koyduğunuz, bir disiplin sağladığınız zaman yol alırsınız. Ben burada tek başıma değilim. Beşiktaş Kulübü'nün bir yönetimi var. Benimle birlikte teknik kadroda görev yapan birçok isim var. Hepsi ayrı ayrı emek veriyor. Taraftarlarımız var. Onlar da bu işin en büyük parçası. Hepimiz değişiyoruz ve gelişiyoruz. Başarının abartılı ve taşıyamayacağım bir şekilde benim üzerimden verilmesini doğru bulmuyorum. Bu beni mahcup ediyor, bunun altında eziliyorum. İşimi iyi yaptığım için memnunum. Ama dediğim gibi taşıyamayacağım şekilde, her şeyi benim üzerimden vermek yanlış. Bunların etkisi altında kalmamalı. Övgü hak edilenden fazla olunca, taşınacak yük değil. Bunu iyi idare etmeyi bilmek ve altında ezilmemek çok önemli."

Ne olmuştu?

Galatasaray galibiyeti sonrası konuşan Güneş, "Bir oyuncumuzun el hareketi vardı. Okan Hoca da 4. hakeme neden sarı kart göstermediğini söyledi. Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Oyuncularına haklı olarak sahip çıkacak. 'Sakin ol sen de aynı hareketi yaptın' dedim. O da bana çizgiyi geçtiğimi söyledi. Ben de 'Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim' dedim. Anladım ki gerginlik yapacak. Uzaklaştım oradan. Severim. İşini iyi yapıyor. Allah yolunu açık etsin" demişti.
Okan Buruk ve Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
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Şenol Güneş: Okan Buruk oyunda bazen kendini kaybedebiliyor
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