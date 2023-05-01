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Şenol Güneş: Okan Buruk oyunda bazen kendini kaybedebiliyor
Şenol Güneş: Okan Buruk oyunda bazen kendini kaybedebiliyor
Şenol Güneş, Okan Buruk ile yaşanan tartışmayla ilgili, “Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Anladım ki gerginlik yapacak. Uzaklaştım oradan" ifadelerini... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-01T12:51+0300
2023-05-01T12:51+0300
spor
okan buruk
şenol güneş
tartışma
derbi
beşiktaş
galatasaray sk
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Harika bir ambiyans vardı. İstekli başladık. Çok fazla top kaybıyla sahamızda kaldık. Rakibin kaleyi tutan tek şutu gol oldu. Bu, bizi sakinleştirdi. Daha iyi top kullanmaya başladık ve duran toptan gol bulduk" dedi.İkinci devrede istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda daha fazla oyunu kontrol ettik. Rakip de hamlelerini yapıp hücuma gitmeye çalıştı. Tüm oyuncularımız buna cevap verdi. Taraftarın da olağanüstü desteği vardı. Bir ara eski günlerdeki gibi kulaklarımın sağır olduğu dönemi yaşadım. Üç puan ve moral çok önemliydi. Karanlıktan aydınlığa çıkabileceğimizi bir kez daha gördük. Bu maçta oyunun sonucunu hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.Top kayıpları konusunda sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Şenol Güneş, "Geriden çıkarken çok basit top kayıpları yapmamamız lazım. Bunu aşabilsek çok daha iyi olacak. Hırsla akıllı oynamayı bazen karıştırıyoruz. Kanatlardan çok güzel ortaların gol olmasını isterdim. Kalan 4 maçı kazandığımızda gelecek adına iyi işler yapacağız. Hala üçüncüyüz ve gerideyiz. Oyunumuzu oynayacağız. Tüm oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün takımın hepsi savaştı. Derbiden 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.Ligin kalan bölümünde oynayacakları 4 maçtan da galip ayrılmak istediklerini kaydeden Güneş, "Dört maçı da iyi futbolla kazanmak istiyoruz. Oyun anlayışımızı sürdürülebilir hale getirip çok gol atan ve az gol yiyen takım olmak durumundaydık. Asıl başarımız az gol yememiz" ifadelerini kullandı.‘Okan Buruk anladım ki gerginlik yapacak, uzaklaştım oradan’Şenol Güneş, ilk yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşadıkları tartışmayla ilgili bir soruyu şöyle cevapladı:
https://sputniknews.com.tr/20230430/besiktas-derbiyi-3-golle-kazandi-1070407617.html
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okan buruk, şenol güneş, tartışma, derbi, beşiktaş, galatasaray sk
okan buruk, şenol güneş, tartışma, derbi, beşiktaş, galatasaray sk

Şenol Güneş: Okan Buruk oyunda bazen kendini kaybedebiliyor

12:51 01.05.2023
© AAOkan Buruk ve Şenol Güneş
Okan Buruk ve Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© AA
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Şenol Güneş, Okan Buruk ile yaşanan tartışmayla ilgili, “Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Anladım ki gerginlik yapacak. Uzaklaştım oradan" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Harika bir ambiyans vardı. İstekli başladık. Çok fazla top kaybıyla sahamızda kaldık. Rakibin kaleyi tutan tek şutu gol oldu. Bu, bizi sakinleştirdi. Daha iyi top kullanmaya başladık ve duran toptan gol bulduk" dedi.
İkinci devrede istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda daha fazla oyunu kontrol ettik. Rakip de hamlelerini yapıp hücuma gitmeye çalıştı. Tüm oyuncularımız buna cevap verdi. Taraftarın da olağanüstü desteği vardı. Bir ara eski günlerdeki gibi kulaklarımın sağır olduğu dönemi yaşadım. Üç puan ve moral çok önemliydi. Karanlıktan aydınlığa çıkabileceğimizi bir kez daha gördük. Bu maçta oyunun sonucunu hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
Top kayıpları konusunda sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Şenol Güneş, "Geriden çıkarken çok basit top kayıpları yapmamamız lazım. Bunu aşabilsek çok daha iyi olacak. Hırsla akıllı oynamayı bazen karıştırıyoruz. Kanatlardan çok güzel ortaların gol olmasını isterdim. Kalan 4 maçı kazandığımızda gelecek adına iyi işler yapacağız. Hala üçüncüyüz ve gerideyiz. Oyunumuzu oynayacağız. Tüm oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün takımın hepsi savaştı. Derbiden 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.
Ligin kalan bölümünde oynayacakları 4 maçtan da galip ayrılmak istediklerini kaydeden Güneş, "Dört maçı da iyi futbolla kazanmak istiyoruz. Oyun anlayışımızı sürdürülebilir hale getirip çok gol atan ve az gol yiyen takım olmak durumundaydık. Asıl başarımız az gol yememiz" ifadelerini kullandı.

‘Okan Buruk anladım ki gerginlik yapacak, uzaklaştım oradan’

Şenol Güneş, ilk yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşadıkları tartışmayla ilgili bir soruyu şöyle cevapladı:
"Bir oyuncumuzun el hareketi vardı. Okan Hoca da 4. hakeme neden sarı kart göstermediğini söyledi. Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Oyuncularına haklı olarak sahip çıkacak. 'Sakin ol sen de aynı hareketi yaptın' dedim. O da bana çizgiyi geçtiğimi söyledi. Ben de 'Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim' dedim. Anladım ki gerginlik yapacak. Uzaklaştım oradan. Severim. İşini iyi yapıyor. Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum."
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