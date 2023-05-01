https://sputniknews.com.tr/20230501/senol-gunes-okan-buruk-oyunda-bazen-kendini-kaybedebiliyor-1070428204.html

Şenol Güneş: Okan Buruk oyunda bazen kendini kaybedebiliyor

Şenol Güneş: Okan Buruk oyunda bazen kendini kaybedebiliyor

Şenol Güneş, Okan Buruk ile yaşanan tartışmayla ilgili, “Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Anladım ki gerginlik yapacak. Uzaklaştım oradan" ifadelerini... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T12:51+0300

2023-05-01T12:51+0300

2023-05-01T12:51+0300

spor

okan buruk

şenol güneş

tartışma

derbi

beşiktaş

galatasaray sk

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 3-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Harika bir ambiyans vardı. İstekli başladık. Çok fazla top kaybıyla sahamızda kaldık. Rakibin kaleyi tutan tek şutu gol oldu. Bu, bizi sakinleştirdi. Daha iyi top kullanmaya başladık ve duran toptan gol bulduk" dedi.İkinci devrede istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda daha fazla oyunu kontrol ettik. Rakip de hamlelerini yapıp hücuma gitmeye çalıştı. Tüm oyuncularımız buna cevap verdi. Taraftarın da olağanüstü desteği vardı. Bir ara eski günlerdeki gibi kulaklarımın sağır olduğu dönemi yaşadım. Üç puan ve moral çok önemliydi. Karanlıktan aydınlığa çıkabileceğimizi bir kez daha gördük. Bu maçta oyunun sonucunu hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.Top kayıpları konusunda sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Şenol Güneş, "Geriden çıkarken çok basit top kayıpları yapmamamız lazım. Bunu aşabilsek çok daha iyi olacak. Hırsla akıllı oynamayı bazen karıştırıyoruz. Kanatlardan çok güzel ortaların gol olmasını isterdim. Kalan 4 maçı kazandığımızda gelecek adına iyi işler yapacağız. Hala üçüncüyüz ve gerideyiz. Oyunumuzu oynayacağız. Tüm oyuncularıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün takımın hepsi savaştı. Derbiden 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.Ligin kalan bölümünde oynayacakları 4 maçtan da galip ayrılmak istediklerini kaydeden Güneş, "Dört maçı da iyi futbolla kazanmak istiyoruz. Oyun anlayışımızı sürdürülebilir hale getirip çok gol atan ve az gol yiyen takım olmak durumundaydık. Asıl başarımız az gol yememiz" ifadelerini kullandı.‘Okan Buruk anladım ki gerginlik yapacak, uzaklaştım oradan’Şenol Güneş, ilk yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşadıkları tartışmayla ilgili bir soruyu şöyle cevapladı:

https://sputniknews.com.tr/20230430/besiktas-derbiyi-3-golle-kazandi-1070407617.html

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okan buruk, şenol güneş, tartışma, derbi, beşiktaş, galatasaray sk