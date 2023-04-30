Beşiktaş derbiyi 3 golle kazandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
08:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock 'bir gerilim efsanesi'
08:15
8 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
08:30
2 dk
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
09:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
09:17
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
10:31
2 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
10:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
16:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı General Krivonos: Naziler gibi ilerlemeliyiz
16:40
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock 'bir gerilim efsanesi'
16:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
17:06
10 dk
ÖZEL HABER
Doç. Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar
17:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: ABD, Birleşmiş Milletler’i kurallara aykırı kararlar almak için kullanıyor
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
18:47
5 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ Genel Sekreteri Ming, örgütün yerel para birimi kullanımına ilişkin konuştu
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin Rus gazetecilere vize engeline yanıt
19:44
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy kabul etti, ilk kez Çin devlet başkanı ile görüştü
20:00
3 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
20:14
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
20:31
7 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
09:00
10 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
10:28
2 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
14:31
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
14:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
18:16
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
18:33
2 dk
ÖZEL HABER
Doç. Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar
18:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hiç kadın milletvekili çıkarmadığı iller
19:17
5 dk
ÖZEL HABER
Trabzon ve Soçi arasında feribot seferleri başlıyor
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı General Krivonos: Naziler gibi ilerlemeliyiz
19:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Emad Abşenas: ABD’nin medya terörü Rusya’yı değil, diğer ülkeleri de etkileyecek
20:16
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ Genel Sekreteri Ming, örgütün yerel para birimi kullanımına ilişkin konuştu
20:30
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy kabul etti, ilk kez Çin devlet başkanı ile görüştü
20:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230430/besiktas-derbiyi-3-golle-kazandi-1070407617.html
Beşiktaş derbiyi 3 golle kazandı
Beşiktaş derbiyi 3 golle kazandı
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini doğrudan ilgilendiren derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T21:09+0300
2023-04-30T21:20+0300
spor
galatasaray
beşiktaş
süper lig
spor toto süper lig
özet
maç
derbi
vodafone park
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070407689_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_d5303a0a4169da171a609c117aad7536.jpg
Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, lider Galatasaray'ı ağırladı.20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.İkinci yarı53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1.87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
vodafone park
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070407689_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_41926fcf1514af69b84a9161da7fbba4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, beşiktaş, süper lig, spor toto süper lig, özet, maç, derbi, vodafone park
galatasaray, beşiktaş, süper lig, spor toto süper lig, özet, maç, derbi, vodafone park

Beşiktaş derbiyi 3 golle kazandı

21:09 30.04.2023 (güncellendi: 21:20 30.04.2023)
© AASpor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini doğrudan ilgilendiren derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini doğrudan ilgilendiren derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini doğrudan ilgilendiren derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, lider Galatasaray'ı ağırladı.
20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.
55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1.
87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала