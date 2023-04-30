https://sputniknews.com.tr/20230430/besiktas-derbiyi-3-golle-kazandi-1070407617.html
Beşiktaş derbiyi 3 golle kazandı
Beşiktaş derbiyi 3 golle kazandı
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini doğrudan ilgilendiren derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T21:09+0300
2023-04-30T21:09+0300
2023-04-30T21:20+0300
spor
galatasaray
beşiktaş
süper lig
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özet
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derbi
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Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, lider Galatasaray'ı ağırladı.20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.İkinci yarı53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1.87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
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Beşiktaş derbiyi 3 golle kazandı
21:09 30.04.2023 (güncellendi: 21:20 30.04.2023) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini doğrudan ilgilendiren derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, lider Galatasaray'ı ağırladı.
20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.
55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1.
87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.