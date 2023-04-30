https://sputniknews.com.tr/20230430/besiktas-derbiyi-3-golle-kazandi-1070407617.html

Beşiktaş derbiyi 3 golle kazandı

Beşiktaş derbiyi 3 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesini doğrudan ilgilendiren derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T21:09+0300

2023-04-30T21:09+0300

2023-04-30T21:20+0300

spor

galatasaray

beşiktaş

süper lig

spor toto süper lig

özet

maç

derbi

vodafone park

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070407689_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_d5303a0a4169da171a609c117aad7536.jpg

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, lider Galatasaray'ı ağırladı.20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.İkinci yarı53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1.87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.90+3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

vodafone park

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, beşiktaş, süper lig, spor toto süper lig, özet, maç, derbi, vodafone park