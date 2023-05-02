https://sputniknews.com.tr/20230502/rusya-israilin-1-mayista-halepteki-sivil-altyapiya-hava-saldirisi-sonucu-1-kisi-oldu-1070518319.html

Rusya: İsrail’in 1 Mayıs’ta Halep’teki sivil altyapıya hava saldırısı sonucu 1 kişi öldü

Rusya: İsrail’in 1 Mayıs’ta Halep’teki sivil altyapıya hava saldırısı sonucu 1 kişi öldü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, 1 Mayıs Pazartesi günü iki İsrail jetinin Halep’teki sivil altyapıyı füzelerle vurması sonucu 1 kişinin... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T22:51+0300

2023-05-02T22:51+0300

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dünya

suriye

israil

halep

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında "1 Mayıs saat 23.32 ilâ 23.37 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 taktik savaş uçağı, Halep bölgesindeki sivil altyapı tesislerine yönelik füze ve bomba saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu uluslararası havalimanının iniş kalkış pistinde hasar meydana geldi, bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi daha yaralandı" diye konuştu.Gurinov ayrıca İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra’nın Suriye hükümet ordusunun mevzilerine iki kez ateş açtığını bildirdi.Halep bölgesinde Suriye hükümet ordu mevzilerine keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu da bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230502/israil-halepi-vurdu-1070466538.html

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