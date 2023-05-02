Rusya: İsrail’in 1 Mayıs’ta Halep’teki sivil altyapıya hava saldırısı sonucu 1 kişi öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
1 Mayıs İşçi Bayramı ilk kez nerede kutlandı?
07:15
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
07:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Taksim'siz son 1 Mayıs mı?
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs için alanlarda
12:45
69 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Çocukları dört duvar arasında tutmak yerine bedensel hareketlere teşvik etmek daha doğru'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
16:15
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
1 MAYIS ÖZEL
Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez nasıl kutlandı?
19:00
8 dk
Z RAPORU
Türkiye ve Dünya'da 1 Mayıs'ta yaşananlar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230502/rusya-israilin-1-mayista-halepteki-sivil-altyapiya-hava-saldirisi-sonucu-1-kisi-oldu-1070518319.html
Rusya: İsrail’in 1 Mayıs’ta Halep’teki sivil altyapıya hava saldırısı sonucu 1 kişi öldü
Rusya: İsrail’in 1 Mayıs’ta Halep’teki sivil altyapıya hava saldırısı sonucu 1 kişi öldü
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, 1 Mayıs Pazartesi günü iki İsrail jetinin Halep’teki sivil altyapıyı füzelerle vurması sonucu 1 kişinin... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T22:51+0300
2023-05-02T22:51+0300
dünya
suriye
israil
halep
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069309974_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_cc01e42f397970fb8947c395eb35d48e.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında "1 Mayıs saat 23.32 ilâ 23.37 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 taktik savaş uçağı, Halep bölgesindeki sivil altyapı tesislerine yönelik füze ve bomba saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu uluslararası havalimanının iniş kalkış pistinde hasar meydana geldi, bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi daha yaralandı" diye konuştu.Gurinov ayrıca İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra’nın Suriye hükümet ordusunun mevzilerine iki kez ateş açtığını bildirdi.Halep bölgesinde Suriye hükümet ordu mevzilerine keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu da bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/israil-halepi-vurdu-1070466538.html
suriye
israil
halep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069309974_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_66f3e7ecaaacc8711fd530dd85a4175c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, israil, halep
suriye, israil, halep

Rusya: İsrail’in 1 Mayıs’ta Halep’teki sivil altyapıya hava saldırısı sonucu 1 kişi öldü

22:51 02.05.2023
© AAİsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, 1 Mayıs Pazartesi günü iki İsrail jetinin Halep’teki sivil altyapıyı füzelerle vurması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Gurinov, bugünkü basın toplantısında "1 Mayıs saat 23.32 ilâ 23.37 arasında, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 taktik savaş uçağı, Halep bölgesindeki sivil altyapı tesislerine yönelik füze ve bomba saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu uluslararası havalimanının iniş kalkış pistinde hasar meydana geldi, bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi daha yaralandı" diye konuştu.
Gurinov ayrıca İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra’nın Suriye hükümet ordusunun mevzilerine iki kez ateş açtığını bildirdi.
Halep bölgesinde Suriye hükümet ordu mevzilerine keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu da bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail - Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
DÜNYA
İsrail Halep'i vurdu
01:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала