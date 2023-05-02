https://sputniknews.com.tr/20230502/israil-halepi-vurdu-1070466538.html
İsrail Halep'i vurdu
İsrail Halep'i vurdu
İsrail'in Suriye'nin Halep kentinin dış mahallelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı, Suriye hava savunmasının bazı füzeleri etkisiz hale getirdiği... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T01:09+0300
2023-05-02T01:09+0300
2023-05-02T01:09+0300
dünya
israil
suriye
halep
hava saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070466370_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_d793337f14636166dd179a73769bdc27.jpg
İsrail savaş uçakları bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı.Suriye devlet televizyonu El Ahbar'ın aktardığına göre ülkenin Halep kentinin dış mahalleleri hava saldırılarının hedefi olurken Suriye hava savunması, bazı füzeleri etkisiz hale getirmeyi başardı.Geçen hafta devlet ajansı SANA, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin Humus semalarında bir saldırıyı püskürttüğünü bildirmişti.Daha sonra Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda 3 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/esadin-donusu-suriyenin-arap-ligine-yeniden-girmesi-neleri-degistirir-1069108108.html
israil
suriye
halep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070466370_86:0:939:640_1920x0_80_0_0_370a1af1c16f635af1f7bef0677b2db4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, suriye, halep, hava saldırısı
israil, suriye, halep, hava saldırısı
İsrail Halep'i vurdu
Abone ol
İsrail'in Suriye'nin Halep kentinin dış mahallelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı, Suriye hava savunmasının bazı füzeleri etkisiz hale getirdiği duyuruldu.
İsrail savaş uçakları bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı.
Suriye devlet televizyonu El Ahbar'ın aktardığına göre ülkenin Halep kentinin dış mahalleleri hava saldırılarının hedefi olurken Suriye hava savunması, bazı füzeleri etkisiz hale getirmeyi başardı.
Geçen hafta devlet ajansı SANA, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin Humus semalarında bir saldırıyı püskürttüğünü bildirmişti.
Daha sonra Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda 3 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.