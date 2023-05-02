https://sputniknews.com.tr/20230502/israil-halepi-vurdu-1070466538.html

İsrail Halep'i vurdu

İsrail Halep'i vurdu

İsrail'in Suriye'nin Halep kentinin dış mahallelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı, Suriye hava savunmasının bazı füzeleri etkisiz hale getirdiği... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T01:09+0300

2023-05-02T01:09+0300

2023-05-02T01:09+0300

dünya

israil

suriye

halep

hava saldırısı

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İsrail savaş uçakları bir kez daha Suriye topraklarını hedef aldı.Suriye devlet televizyonu El Ahbar'ın aktardığına göre ülkenin Halep kentinin dış mahalleleri hava saldırılarının hedefi olurken Suriye hava savunması, bazı füzeleri etkisiz hale getirmeyi başardı.Geçen hafta devlet ajansı SANA, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin Humus semalarında bir saldırıyı püskürttüğünü bildirmişti.Daha sonra Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda 3 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/esadin-donusu-suriyenin-arap-ligine-yeniden-girmesi-neleri-degistirir-1069108108.html

israil

suriye

halep

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israil, suriye, halep, hava saldırısı