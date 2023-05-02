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Rus uzman Markov: Çalışma grubu tahıl anlaşmasının geleceği için önemli
Rus uzman Markov: Çalışma grubu tahıl anlaşmasının geleceği için önemli
Rus siyaset bilimci Sergey Markov, tahıl anlaşmasıyla ilgili sorunları çözmek için kalıcı bir kurumu olan Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Karadeniz tahıl girişimini... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T23:47+0300
2023-05-02T23:47+0300
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Geçen mart ayında uzatılan tahıl anlaşmasının süresi 18 Mayıs’ta sona eriyor. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’a göre, Karadeniz tahıl girişiminin Rus tarım sektörüne ilişkin kısmı henüz yerine getirilmedi.Aynı zamanda, uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le telefon görüşmesi sırasında dile getirdiği Rus-Türk Çalışma Grubu’na umut bağlıyor.Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e verdiği demeçte, “Tahıl anlaşmasını uzatmak için bir çalışma grubu oluşturma önerisi, Türkiye cumhurbaşkanının önemli bir girişimi. Tahıl anlaşmasının geleceği açısından önemli. Çünkü böylece, Rusya ve Batı arasında tahıl anlaşmasıyla ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kalıcı bir kurum oluşturulmuş oluyor. Bu daimi kurum, genel olarak tahıl anlaşmasının uygulanması bağlamında sürekli olarak ortaya çıkan sorunları çözmek için daha etkin çalışabilecek” yorumunda bulundu.Bununla birlikte Markov’a göre, Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Batı ülkelerini etkileme olasılığı kısıtlı olacak: “Aynı zamanda, mevcut koşullarda, bence, Rus-Türk Çalışma Grubu’nun tahıl anlaşmasıyla ilgili sorunları önemli ölçüde çözüme kavuşturma olasılığı çok küçük. Çünkü ABD, İngiltere ve AB meydan okurcasına ve mümkün olan her şekilde anlaşmaların kendilerine düşen kısmını bozuyorlar. Rus-Türk Çalışma Grubu, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmesine engel olan Batı ülkelerinin liderlerini etkilemek için yeterli araca sahip olmayacak.”
https://sputniknews.com.tr/20230502/ab-5-dogu-avrupa-ulkesine-ukrayna-tahilinin-ihracatini-yasakladi-1070517310.html
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rusya, karadeniz, ukrayna, tahıl, türkiye
rusya, karadeniz, ukrayna, tahıl, türkiye

Rus uzman Markov: Çalışma grubu tahıl anlaşmasının geleceği için önemli

23:47 02.05.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGULTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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Amur Gadjiev
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Özel
Rus siyaset bilimci Sergey Markov, tahıl anlaşmasıyla ilgili sorunları çözmek için kalıcı bir kurumu olan Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Karadeniz tahıl girişimini sürdürmek için önemli olduğunu belirtti.
Geçen mart ayında uzatılan tahıl anlaşmasının süresi 18 Mayıs’ta sona eriyor. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’a göre, Karadeniz tahıl girişiminin Rus tarım sektörüne ilişkin kısmı henüz yerine getirilmedi.
Aynı zamanda, uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le telefon görüşmesi sırasında dile getirdiği Rus-Türk Çalışma Grubu’na umut bağlıyor.
Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e verdiği demeçte, “Tahıl anlaşmasını uzatmak için bir çalışma grubu oluşturma önerisi, Türkiye cumhurbaşkanının önemli bir girişimi. Tahıl anlaşmasının geleceği açısından önemli. Çünkü böylece, Rusya ve Batı arasında tahıl anlaşmasıyla ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kalıcı bir kurum oluşturulmuş oluyor. Bu daimi kurum, genel olarak tahıl anlaşmasının uygulanması bağlamında sürekli olarak ortaya çıkan sorunları çözmek için daha etkin çalışabilecek” yorumunda bulundu.
Bununla birlikte Markov’a göre, Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Batı ülkelerini etkileme olasılığı kısıtlı olacak: “Aynı zamanda, mevcut koşullarda, bence, Rus-Türk Çalışma Grubu’nun tahıl anlaşmasıyla ilgili sorunları önemli ölçüde çözüme kavuşturma olasılığı çok küçük. Çünkü ABD, İngiltere ve AB meydan okurcasına ve mümkün olan her şekilde anlaşmaların kendilerine düşen kısmını bozuyorlar. Rus-Türk Çalışma Grubu, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmesine engel olan Batı ülkelerinin liderlerini etkilemek için yeterli araca sahip olmayacak.”
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
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