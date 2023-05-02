https://sputniknews.com.tr/20230502/ab-5-dogu-avrupa-ulkesine-ukrayna-tahilinin-ihracatini-yasakladi-1070517310.html
AB, 5 Doğu Avrupa ülkesine Ukrayna tahılının ihracatını yasakladı
AB, 5 Doğu Avrupa ülkesine Ukrayna tahılının ihracatını yasakladı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2 Mayıs – 5 Haziran dönemi için Ukrayna’dan Doğu Avrupa’daki 5 ülkeye tahıl ihracatını yasakladı. AB'nin diğer ülkelerine... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T22:18+0300
2023-05-02T22:18+0300
2023-05-02T22:31+0300
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AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna’dan tahıl ihracatı için istisnai ve geçici önlemler alındı. Önlemler 2 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor ve 5 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak. Bu dönem içerisinde, Ukrayna’dan gelen buğday, mısır, kanola ve ayçiçeği Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya hariç tüm AB ülkelerinde serbestçe satılabilecek. Bu ürünlerin, adı geçen ülkelerden transit geçişine devam edebilecek” ifadelerine yer verildi.Beş ülkenin Ukrayna tarım ürünlerine tek taraflı yasakları kaldırma sözü verdiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna’dan gelen diğer bazı ürünlerle ilgili soruşturma başlatacağı bildirildi. Avrupa pazarındaki istikrara zarar verdiği sonucuna varılması durumunda bu ürünlere karşı da kısıtlama getirilebileceği kaydedildi.Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya nisan ayında Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatını tek taraflı olarak yasaklama kararı almıştı. Sebep olarak ülke pazarlarının Ukrayna ürünleriyle dolup taşmasıyla yerel çiftçilerin iflas eşiğine gelmesi gösterilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230502/zelenskiy-ukrayna-kuresel-gida-guvenliginin-garantoru-1070516356.html
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avrupa birliği, doğu avrupa, ukrayna, tahıl
AB, 5 Doğu Avrupa ülkesine Ukrayna tahılının ihracatını yasakladı
22:18 02.05.2023 (güncellendi: 22:31 02.05.2023) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2 Mayıs – 5 Haziran dönemi için Ukrayna’dan Doğu Avrupa’daki 5 ülkeye tahıl ihracatını yasakladı. AB'nin diğer ülkelerine transit ve ihracata izin verildi. Sürenin gerekirse uzatılabileceği belirtildi.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna’dan tahıl ihracatı için istisnai ve geçici önlemler alındı. Önlemler 2 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor ve 5 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak. Bu dönem içerisinde, Ukrayna’dan gelen buğday, mısır, kanola ve ayçiçeği Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya hariç tüm AB ülkelerinde serbestçe satılabilecek. Bu ürünlerin, adı geçen ülkelerden transit geçişine devam edebilecek” ifadelerine yer verildi.
Beş ülkenin Ukrayna tarım ürünlerine tek taraflı yasakları kaldırma sözü verdiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna’dan gelen diğer bazı ürünlerle ilgili soruşturma başlatacağı bildirildi. Avrupa pazarındaki istikrara zarar verdiği sonucuna varılması durumunda bu ürünlere karşı da kısıtlama getirilebileceği kaydedildi.
Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya nisan ayında Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatını tek taraflı olarak yasaklama kararı almıştı. Sebep olarak ülke pazarlarının Ukrayna ürünleriyle dolup taşmasıyla yerel çiftçilerin iflas eşiğine gelmesi gösterilmişti.