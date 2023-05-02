https://sputniknews.com.tr/20230502/rus-disisleri-bircok-ulke-rusyanin-dunya-sporuna-donusunu-destekliyor-1070500589.html
Rus Dışişleri: Birçok ülke Rusya'nın dünya sporuna dönüşünü destekliyor
Rus Dışişleri: Birçok ülke Rusya'nın dünya sporuna dönüşünü destekliyor
Rusya Dışişleri, 'spor kartı'nın Rus karşıtı ülkeler tarafından Rusya'ya çifte standart uygulamak için kullanıldığını, ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T16:59+0300
2023-05-02T16:59+0300
2023-05-02T16:59+0300
spor
rusya
yaptırım
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)
karar
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, 'spor kartı'nın Rus karşıtı ülkeler tarafından Rusya'ya çifte standart uygulamak için aktif bir araç olarak kullanıldığı, ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesine üye ülkelerin büyük bir çoğunluğunun Rusya'nın dünya sporuna dönüşünü desteklediği belirtildi.Açıklamada, “Uluslararası Olimpiyat hareketine üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu, ülkemizin dünya sporuna dönüşünü destekliyor ve hem sporcuların hem de seyircilerin zarar göreceği spor müsabakalarını boykot etme şantajına kadar her şeye hazır olan bir grup Rus karşıtı devleti takip etmiyor” ifadelerine yer verildi.Bazı kurumlarda, uluslararası sekreterliklerin ve çalışma organlarının dar bir Batılı devletleri grubunun yeni sömürgecilik çıkarlarına hizmet etmesinin norm haline geldiğini vurgulayan bakanlık, “Spor konusu da bir istisna değil, ülkemize yönelik çifte standartlar getirmek için aktif bir araç olarak kullanılıyor” vurgusunu yaptı.Rusya’nın IOC'nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tavsiyeleri doğrultusunda Rus sporcuların müsabakalara katılması yönünde karar alan uluslararası spor federasyonları ile aktif işbirliğine devam etmeyi gerekli gördüğünü kaydeden bakanlık, “Gördüğümüz üzere bu meyvelerini veriyor, bazı federasyonlar şimdiden Rus sporcuların dünya sporuna dönüşüne desteklerini ifade etti” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda Rusya’nın dopingle mücadele ile ilgili uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kendi açımızdan RUSADA'nın (Rusya Dopingle Mücadele Ajansı) haklarının tamamen geri verilmesi konusunda WADA'nın (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) tarafsız ve politize olmayan bir tutum sergilemesini umuyoruz” denildi.
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rusya, yaptırım, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), karar
rusya, yaptırım, uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), karar
Rus Dışişleri: Birçok ülke Rusya'nın dünya sporuna dönüşünü destekliyor
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Rusya Dışişleri, 'spor kartı'nın Rus karşıtı ülkeler tarafından Rusya'ya çifte standart uygulamak için kullanıldığını, ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne üye ülkelerin büyük bir çoğunluğunun Rusya'nın dünya sporuna dönüşünü desteklediğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, 'spor kartı'nın Rus karşıtı ülkeler tarafından Rusya'ya çifte standart uygulamak için aktif bir araç olarak kullanıldığı, ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesine üye ülkelerin büyük bir çoğunluğunun Rusya'nın dünya sporuna dönüşünü desteklediği belirtildi.
Açıklamada, “Uluslararası Olimpiyat hareketine üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu, ülkemizin dünya sporuna dönüşünü destekliyor ve hem sporcuların hem de seyircilerin zarar göreceği spor müsabakalarını boykot etme şantajına kadar her şeye hazır olan bir grup Rus karşıtı devleti takip etmiyor” ifadelerine yer verildi.
Bazı kurumlarda, uluslararası sekreterliklerin ve çalışma organlarının dar bir Batılı devletleri grubunun yeni sömürgecilik çıkarlarına hizmet etmesinin norm haline geldiğini vurgulayan bakanlık, “Spor konusu da bir istisna değil, ülkemize yönelik çifte standartlar getirmek için aktif bir araç olarak kullanılıyor” vurgusunu yaptı.
Rusya’nın IOC'nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tavsiyeleri doğrultusunda Rus sporcuların müsabakalara katılması yönünde karar alan uluslararası spor federasyonları ile aktif işbirliğine devam etmeyi gerekli gördüğünü kaydeden bakanlık, “Gördüğümüz üzere bu meyvelerini veriyor, bazı federasyonlar şimdiden Rus sporcuların dünya sporuna dönüşüne desteklerini ifade etti” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Rusya’nın dopingle mücadele ile ilgili uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kendi açımızdan RUSADA'nın (Rusya Dopingle Mücadele Ajansı) haklarının tamamen geri verilmesi konusunda WADA'nın (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) tarafsız ve politize olmayan bir tutum sergilemesini umuyoruz” denildi.