https://sputniknews.com.tr/20230406/rusya-rus-sporculardan-ukraynadaki-ozel-operasyonu-kinamasini-talep-etmek-insan-haklarina-aykiri-1069300600.html

Rusya: Rus sporculardan Ukrayna'daki özel operasyonu kınamasını talep etmek insan haklarına aykırı

Rusya: Rus sporculardan Ukrayna'daki özel operasyonu kınamasını talep etmek insan haklarına aykırı

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı İgor Levitin, Rus sporculardan Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonu kınama taleplerinin ayrımcılık olduğunu ve insan... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T22:08+0300

2023-04-06T22:08+0300

2023-04-06T22:08+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı İgor Levitin, gazetecilere verdiği demeçte, Rus sporcuların kabul koşullarından birinin Ukrayna'daki özel askeri operasyonun kınanması olan turnuvalara katılmayacağını söyledi.Levitin, “Sporcularımızdan özel operasyonu kınama talebi olursa, bu şartları kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bunun bir ayrımcılık ve insan hakları ihlali olduğunu düşünüyoruz. Konuya ilişkin istişareler sürüyor, ancak yine de asla kabul etmeyeceğimiz parametreler var” dedi.Dünya Atletizm Birliği’ni Rusların turnuvalara kabul edilmesi açısından en sorunlu federasyon olarak gördüğünü belirten Levitin, “Bence atletizm, çünkü takımın neredeyse yarısı ve bu nedenle (Ruslara izin verilmesi) bizim için önemli. Ancak atletizmde takım müsabakaları olmadığını anlamamız gerekiyor, bireysel sporcuların (2024 Olimpiyatlarına) seçileceğini umuyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230324/dunya-atletizm-birligi-rusyaya-yonelik-doping-gerekceli-men-cezasini-kaldirdi-1068694284.html

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