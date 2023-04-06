https://sputniknews.com.tr/20230406/rusya-rus-sporculardan-ukraynadaki-ozel-operasyonu-kinamasini-talep-etmek-insan-haklarina-aykiri-1069300600.html
Rusya: Rus sporculardan Ukrayna'daki özel operasyonu kınamasını talep etmek insan haklarına aykırı
Rusya: Rus sporculardan Ukrayna'daki özel operasyonu kınamasını talep etmek insan haklarına aykırı
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı İgor Levitin, Rus sporculardan Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonu kınama taleplerinin ayrımcılık olduğunu ve insan... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:08+0300
2023-04-06T22:08+0300
2023-04-06T22:08+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı İgor Levitin, gazetecilere verdiği demeçte, Rus sporcuların kabul koşullarından birinin Ukrayna'daki özel askeri operasyonun kınanması olan turnuvalara katılmayacağını söyledi.Levitin, “Sporcularımızdan özel operasyonu kınama talebi olursa, bu şartları kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bunun bir ayrımcılık ve insan hakları ihlali olduğunu düşünüyoruz. Konuya ilişkin istişareler sürüyor, ancak yine de asla kabul etmeyeceğimiz parametreler var” dedi.Dünya Atletizm Birliği’ni Rusların turnuvalara kabul edilmesi açısından en sorunlu federasyon olarak gördüğünü belirten Levitin, “Bence atletizm, çünkü takımın neredeyse yarısı ve bu nedenle (Ruslara izin verilmesi) bizim için önemli. Ancak atletizmde takım müsabakaları olmadığını anlamamız gerekiyor, bireysel sporcuların (2024 Olimpiyatlarına) seçileceğini umuyoruz” diye konuştu.
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rusya, ukrayna, igor levitin, sporcu
rusya, ukrayna, igor levitin, sporcu
Rusya: Rus sporculardan Ukrayna'daki özel operasyonu kınamasını talep etmek insan haklarına aykırı
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı İgor Levitin, Rus sporculardan Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonu kınama taleplerinin ayrımcılık olduğunu ve insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı İgor Levitin, gazetecilere verdiği demeçte, Rus sporcuların kabul koşullarından birinin Ukrayna'daki özel askeri operasyonun kınanması olan turnuvalara katılmayacağını söyledi.
Levitin, “Sporcularımızdan özel operasyonu kınama talebi olursa, bu şartları kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bunun bir ayrımcılık ve insan hakları ihlali olduğunu düşünüyoruz. Konuya ilişkin istişareler sürüyor, ancak yine de asla kabul etmeyeceğimiz parametreler var” dedi.
Dünya Atletizm Birliği’ni Rusların turnuvalara kabul edilmesi açısından en sorunlu federasyon olarak gördüğünü belirten Levitin, “Bence atletizm, çünkü takımın neredeyse yarısı ve bu nedenle (Ruslara izin verilmesi) bizim için önemli. Ancak atletizmde takım müsabakaları olmadığını anlamamız gerekiyor, bireysel sporcuların (2024 Olimpiyatlarına) seçileceğini umuyoruz” diye konuştu.